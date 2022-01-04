日本「國民寫真偶像」最終決戰 8泳裝正妹搶次世代女王寶座
為了在社群網站時代中，挖掘出次世代的寫真偶像，日本在去年11月展開了「國民寫真偶像競選」活動。日本媒體「NEWポストセブン」報導，在激烈的競爭中，最後共選出8位決賽成員。這些顏質身材都是頂尖的下一個網紅們，將在1月16日之前，決定誰究竟會是最後的贏家。
「國民寫真偶像競選」決賽八位成員介紹：
成海春花／生日3月23日，出身自靜岡縣。身高158公分，三圍B96（E罩杯）、W60、H93。興趣是玩線上遊戲、旅行。抖音帳號@harupi323
@haru_323 にゃんにゃん飼ってくれますか？🐈 #fyp #水着 #グラビア #おすすめにのりたい #運営さん大好き #にゃんにゃん #ねこ ♬ オリジナル楽曲 - dyldbhjqtsi5 - 弦月藤士郎【にじさんじ所属】
後藤hinano／生日1999年5月31日、出身自三重縣。身高168公分，三圍B85（D罩杯）、W59、H91。興趣是看書及看跑車。抖音帳號@hinano_510
@hinano_510 そうだよね？🥰 #国民的グラドル #キャットラビング #踊ってみた #メイド #コスプレ ♬ キャットラビング - りのぴだょぅ⚠️
蒼野杏／生日1998年7月28日，出身自神奈川縣。身高165公分，三圍B89（H罩杯）、W59、H88。興趣是吃超辣的食物、看漫畫、存錢跟賽馬。抖音帳號@an_aono
@an_aono #国民的グラドル ♬ Title - Meghan Trainor
桃saya／生日1996年1月4日，出身自福岡縣。身高163公分，三圍B88（G罩杯）、W56、H90。興趣是看格鬥比賽及三溫暖。抖音帳號@sall.y0114
@sall.y0114 #良い子のみんなは一緒にやって 🙆🏼♀️💕 #運営さん大好き #ダンス ♬ オリジナル楽曲 - ㅤ主義 - 璃花
仲村mahiro／生日1995年2月2日，出身自大阪府。身高158公分，三圍B78（B罩杯）、W58、H84。興趣是四處品茶及看電影。抖音帳號@mahironakamura
@mahironakamura 青春ボーイズ、邪魔してごめんな。#青春 #海 #バトン #バトントワリング #エモ #おすすめ #おすすめにのりたい ♬ Beautiful Journey - HIRAIDAI
今田希／生日1996年8月21日，出身自愛知縣。身高167公分，三圍B89（E罩杯）、W63、H88。興趣是釣魚及打麻將。抖音帳號@meruru96
@meruru96 オールステータス100億万点♡#国民的グラドル #バズりたい #おすすめ #おすすめにのりたい #アイドル #コスプレ ♬ オリジナル楽曲 - ☁ 𝓡 - ☁️
能守由逢／生日2000年11月13日，出身自埼玉縣。身高158公分，三圍B83（G罩杯）、W57、H83。興趣是吃烏龍麵。抖音帳號@udon_yua
@udon_yua 生きててよかったーーー#ベルメイク #クリスマス #Xmas #christmas #サンタ #ホテル #HOTEL ♬ Jingle Bell Rock - MARIYA
椚maika／生日6月22日，出身自東京都。身高157公分，三圍B84（D罩杯）、W63、H94。興趣是歌曲和想有趣的梗。抖音帳號@nemi_goro
@nemi__goro #ベルメイク ♬ オリジナル楽曲 - ♛ - ❁ちゅらる❁
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