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日偶像級男記者打棒球練身材 跨年夜脫光光大秀健美肉體

聯合新聞網 / 綜合報導
日本「偶像級」男記者山本賢太拍攝跨年節目，並秀出一身健美肌肉。圖擷取自IG
日本「偶像級」男記者山本賢太拍攝跨年節目，並秀出一身健美肌肉。圖擷取自IG

日本23歲男性記者山本賢太，除了是名校出身的高材生之外，偶像級的外貌以及堪比運動員的健美身材，也成為另一個話題。近來他在節目與社群網站上大秀肌肉，引起許多網友的熱烈迴響。

179公分高的山本賢太出身自東京，畢業自慶應義塾大學商學院，小時候因為憧憬前日本火腿隊球星新庄剛志而開始打棒球，直到大學為止，山本都是校內棒球隊的一員，更曾和職棒選手五十幡亮汰、木澤尚文是學生時期的隊友。雖然他並沒有打進職棒，不過歷經14年的棒球訓練，讓他鍛鍊出一身好體魄。

最近他在個人IG上分享一張照片，畫面中他裸著上半身，下半身則只用一條毛巾包覆著，健壯的身材一覽無遺。他在貼文中表示，這是他在近日錄製富士電視台的節目時，介紹位於熱海的大江戶溫泉旅館時所拍下的。他還特別感謝在場的工作人員，稱讚他們的接待好比溫泉般溫暖人心，給了他一個元氣十足的跨年夜。

許多粉絲見照，紛紛表示「這美麗肉體真的太令人羨慕了」、「大冷天還這樣真是辛苦你了」、「我有看節目，迷上這個美麗的肉體了」、「腹肌真是不得了啊」、「肌肉太帥了」、「一大早就看這麼刺激的」、「又帥又有這身材簡直無敵」、「看得我都想入行了」、「明年也請加油喔」。

日本 溫泉旅館

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