【一劍浣春秋】AV界大風吹！女優要保命該怎麼做？

歲末年初，又是大風吹的時候！

所以一月出現很多讓人受驚的作品，比方說吉岡日和，最頂尖片商S1出身的她已經結束專屬女優生涯，第一支作品就開放男優免穿雨衣把子弟兵通通射進去；比方說乃木螢，在前一波發片高潮結束後，一月的她是吃下巧克力棒和黑人男優戰鬥；比方說出道作評價拿下片商新人片史上前十名的槙泉奈直接宣布引退，下台一鞠躬〜

大部分都不是好消息對吧？沒辦法，這一行向來是只見新人笑不聞舊人哭，剛出道的時候天下無敵，一旦新鮮感不夠就只能成為死在沙灘上的前浪，吉岡日和、乃木螢和槙泉奈都是很優秀的女優，但現實殘酷，逼得她們只能用解禁及引退的方式來吸睛，否則就無法吸金了⋯

1月解禁的乃木螢。 圖／翻攝自dmm

當然，這也和日本AV界近來每下愈況有關，上個禮拜有提到女優抱怨片酬變少，然後便當的預算連一客麥當勞的套餐都買不起，監督也說如果影迷再不買片那會有很多片商撐不下去，但還是有很多人認為片商的狀況沒這麼糟，接下來就容小弟舉幾個例子，大家就知道現在的片商狀況有多不理想了。

首先，整個2021下半年，各片商不斷地在做促銷，一次做一個月不說，一家片商做完馬上換另一家片商接手，除了幾乎所有女優總動員宣傳外，片商更是打折打到骨折－－現在新品已經打到六折，定價3000日幣的片子完稅後已經低於2000日幣（約台幣500元），很明顯地，就是因為沒人買片了所以片商才要削價競爭，另外一個用意是日本網站2000日幣免運，片商們希望大家能因為不想付那運費所以再多買一支片子〜

片商大促銷片子打到骨折。 圖／翻攝自twitter@IDEAPOCKETTER

由此可知真的沒什麼人買片了，另外，2020年大灑幣瘋狂挖角女優的片商FALENO近期操作也明顯保守許多，一來之前被挖角的片商有了防範，像三上悠亞、高橋聖子都有守住沒被挖走，二來是之前溢價搶人現在嘗到苦果，片子拍得不夠誘人，雖然網路販賣不錯但在實體店家卻吃了敗仗，在發一片賠一片的情況下他們不能不縮手，讓永瀬未萌、河南實里、吉岡日和以及東凜這些銷售狀況沒那麼好的女優一個一個離開⋯⋯

1月解禁的吉岡日和。 圖／翻攝自dmm

所以，女優是不是很沒有保障？

當然是的，那她們要怎麼求生？很簡單卻也很困難，那就是一直保持作品的買氣，為什麼說很簡單，因為拍好片子本就是女優的責任，她們必須拍出讓影迷願意花錢的新鮮感，像吉澤明步從2003年一路拍到2018年，保守估計為經紀公司帶來了20億日幣的收入。

吉澤明步是公認的印鈔機。 圖／翻攝自twitter@akiho_yoshi

那如果買氣沒那麼強大該怎麼辦？那你就要有很強的人氣，AV界是個很有趣的地方，有些女優不見得很能賣但就是很會做社群，片商會因為宣傳考量而她們留下來，像日向真凜，雖然銷售排名並不出色，但推持超過30萬粉絲追蹤可不是一般女優辦得到的，所以她可以安穩地留在業界最頂尖的片商S1，而山岸逢花之所以能被延長專屬契約則是因為她在華人圈的高知名度，片商認為如果要開拓海外市場可以靠她〜

日向真凜因為社群很厲害而留在S1。 圖／翻攝自twitter@hinata_marin_

上面兩者只要有其一就能在業界生存，但問題是絕大多數的女優都做不到，所以你會發現女優不斷出道也不斷被免洗掉，最後就是搞得整個業界在母帶流出、造假曝光以及素人無碼AV的挑戰下愈來愈衰退⋯⋯

有沒有機會翻身呢？目前來看是沒有，就不知2022年片商還有什麼奇招？