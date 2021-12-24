【一劍浣春秋】AV片商苦哈哈...為什麼FC2賣家卻賺得爽歪歪？

近來AV界最轟動的新聞是什麼？自然是網站FC2的賣家被抓了！

這和AV有什麼關係呢？因為被捕的都是同人AV的賣家，什麼是同人AV？就是那些校長兼撞鐘，一個人又是製片又是導演又是男優還要當小編的個體戶，這次被捕的賣家有位東大畢業的高材生，他白天是測量公共設施安全的工程師，晚上則是和情婦一起拍AV，靠著在雜交派對認識的美女、在特種營業與風塵女子私下交易、以及用twitter私訊亂槍打鳥，他大量地在FC2網站上架作品，短短時間內就淨賺一億日幣（約台幣2500萬）。

白天是工程師晚上在賣片的FC2賣家賺了一億日幣。 圖／翻攝自yahoo

這可讓一些朋友非常羨慕，這位外型相當肥宅、在演出時肚子比棒子還搶戲的工程師不只有妻有子還搞小三，晚上還到處亂搞妹子還拍片子，重點是幾乎不用套子的他還靠著賣片子掙得許多銀子，真的是五子登科。而且不只是他，這次落網的FC2賣家每個都賺得盆滿缽滿，口袋麥克麥克，雖然村西透的時代過去了，但現在還是有許多AV帝王〜

是這樣子嗎？

堀內未果子自爆現在片商預算愈來愈低。 圖／翻攝自dmm

好像不太對，因為有碼界可說是警報連連。女優「堀內未果子」說自己片酬愈拿愈少，片商的供餐也愈來愈寒酸，預算連麥當勞的套餐都買不起；監督「SAMOARI」則是呼籲大家買片，因為現在這一行已經是危急存亡之秋，如果再沒有人買正版有些片商可能會縮減拍片量甚至就此倒閉，這樣子不只大家沒片看，更會讓靠這行討生活的女優、男優、監督及工作人員活不下去。而根據對日本年輕民眾的民調顯示，現在願意花錢看片的人愈少，有超過一半的人看免錢的！

這兩個數據完全對不上啊，怎麼回事？

其實不難解釋，雖然日本AV界有悠久的歷史，現在更是史上難得有兩位超大型藝能人三上悠亞及高橋聖子同台較勁，但願意買片的粉絲撥給她們的預算並不多，他們是把錢花在FC2那些賣家上〜

現在有三上又有高橋但卻是AV界的危急存亡之秋。 圖／翻攝自dmm

所以FC2那邊賣的作品更好看？比製作品質，當然是AV片商屌打那些個體戶賣家，比女優水準，當然是有請化妝師有專業打光的AV片強太多，那為什麼這些賣家動不動就好幾千萬甚至上億日幣的在賺？很簡單，因為他們拍得出大家喜歡的作品！

沒有馬賽克的無碼片，真槍實彈不造假，沒有假內射、沒有比水管更誇張的潮吹秀，自導自演一鏡到底⋯⋯從一開始看AV到現在，大家都被這些片商的拍攝手法制約了，新人一定會坐在攝影機前說自己是在什麼時候有了初體驗，然後性感帶又在哪裡、出了幾支作品後就學會潮吹的奧義變成人間水龍頭⋯⋯一開始看一定很興奮，但資訊流通加上母帶流出讓大家愈來愈明白這些片商拍出的AV只是一場「秀」，認真你就輸了。

佐佐波綾被FC2捕獲拍攝無碼片造成轟動。 圖／翻攝自graphis

但FC2就不同了，女優自己梳妝、幾乎不會動的運鏡加上沒有馬賽克遮掩，雖然有些女優戴口罩演出讓人覺得沒誠意，但這些賣家的作品真的就像是我們翹著二郎腿在旁邊目睹一切的發生－－是的，很多人就是這麼想的，誰說情色片該是一場「秀」？記錄片比較吸引人好嗎？

所以被看膩了的片商慢慢地打不過這些個體戶了，而且人家一人飽全家飽還很撐，片商要養一堆人多賠幾支就吃不消了⋯

於是AV片商只能告訴大家說沒有馬賽克的作品是違法的，而日本政府也真的去把這些賣家抓了起來，但你覺得賣家被抓了後大家就會去買AV片商的作品嗎？

答案很明顯，對吧？