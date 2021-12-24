聽新聞
test
0:00 / 0:00
版面都是力宏！正妹穿火辣聖誕裝露傲人身材 近萬人大飽眼福
王力宏事件鬧得沸沸揚揚，新聞連續多日的曝光，臉書、IG上也不斷地充斥著相關文章，讓人看了眼花撩亂。一名擁有好身材的網紅正妹就在臉書上發文「版面都是力宏，也該換個聖誕裝版面了吧」，並附上超火辣的聖誕裝扮，讓人眼睛大吃冰淇淋。
這位正妹名叫「張嘻嘻」，她22日在臉書「爆廢公社公開版」貼出火辣照片，只見她頭戴鹿角裝飾，身穿性感的聖誕裝，胸前只用白布裹住，大方地露出姣好傲人的身材，還寫道「版面都是力宏，也該換個聖誕裝版面了吧！想看大家的聖誕裝」。
貼文引來近萬人點閱按讚，「這才是我每天想看到的」、「好兇，我是女生看了也被誘惑了」、「這套好美啊，超適合妳」、「超好看的聖誕老公公」、「所以別怪男生了」、「好性感！身材真好，可惜只有一張」、「終於比較正常了，不是王力宏不然就是鄧佳華，都快刪臉書了」。
張嘻嘻的IG有26萬粉絲追蹤，她也常常不吝嗇地大秀好身材，讓許多男性粉絲大飽眼福，雖然粉絲數不少，但也有人質疑她的身材造假，「這胸部感覺有點假」、「中間好像不是真的」、「這個形狀看起來好塑膠」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言