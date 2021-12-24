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版面都是力宏！正妹穿火辣聖誕裝露傲人身材 近萬人大飽眼福

聯合新聞網 / 綜合報導
正妹張嘻嘻身穿火辣聖誕裝，大秀好身材。 圖／翻攝自「爆廢公社公開版」
正妹張嘻嘻身穿火辣聖誕裝，大秀好身材。 圖／翻攝自「爆廢公社公開版」

王力宏事件鬧得沸沸揚揚，新聞連續多日的曝光，臉書、IG上也不斷地充斥著相關文章，讓人看了眼花撩亂。一名擁有好身材的網紅正妹就在臉書上發文「版面都是力宏，也該換個聖誕裝版面了吧」，並附上超火辣的聖誕裝扮，讓人眼睛大吃冰淇淋。

這位正妹名叫「張嘻嘻」，她22日在臉書「爆廢公社公開版」貼出火辣照片，只見她頭戴鹿角裝飾，身穿性感的聖誕裝，胸前只用白布裹住，大方地露出姣好傲人的身材，還寫道「版面都是力宏，也該換個聖誕裝版面了吧！想看大家的聖誕裝」。

貼文引來近萬人點閱按讚，「這才是我每天想看到的」、「好兇，我是女生看了也被誘惑了」、「這套好美啊，超適合妳」、「超好看的聖誕老公公」、「所以別怪男生了」、「好性感！身材真好，可惜只有一張」、「終於比較正常了，不是王力宏不然就是鄧佳華，都快刪臉書了」。

張嘻嘻的IG有26萬粉絲追蹤，她也常常不吝嗇地大秀好身材，讓許多男性粉絲大飽眼福，雖然粉絲數不少，但也有人質疑她的身材造假，「這胸部感覺有點假」、「中間好像不是真的」、「這個形狀看起來好塑膠」。

正妹張嘻嘻身穿火辣聖誕裝，大秀好身材。 圖／翻攝自「爆廢公社公開版」
正妹張嘻嘻身穿火辣聖誕裝，大秀好身材。 圖／翻攝自「爆廢公社公開版」

王力宏 網紅 正妹 聖誕節

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