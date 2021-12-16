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「美到令人恐懼！」她從自衛隊退役改當軍武網紅 夢想開軍車環遊日本

聯合新聞網 / 綜合報導
日本藝人Kazari過去曾經是自衛隊員，如今退伍後轉當網紅，介紹軍武及自衛隊。圖擷取自IG
日本藝人Kazari過去曾經是自衛隊員，如今退伍後轉當網紅，介紹軍武及自衛隊。圖擷取自IG

日本藝人Kazari，過去曾經當過日本自衛隊員，雖然因傷離開軍中，但如今轉型為網紅，介紹軍隊相關的事物，靠著紮實內容與本身的魅力，成功創出另一片天。

根據日本媒體「Deview」報導，Kazari過去參加日本自衛隊，本來有意加入宣傳部門工作，無奈她罹患了「髖關節股骨頭壞死」症狀，因此在隊內無法升遷，於是在自衛隊任期結束後就退役，結束約兩年的軍旅生涯。

不過即使離開軍隊，Kazari對軍武的熱情仍然不減，時常在社群網站上分享各種裝備，以及自衛隊的相關事蹟。2019年她開設youtube頻道「かざりぷろじぇくと」，如今頻道追蹤者已經超過27萬，其中「自衛隊體操」的影片，現在已經獲得超過470萬次點閱，讓她有著「美到令人恐懼的前自衛官」稱號。

著迷軍武的Kazari，本人也持有一台個人用的軍車，預計近期將在社群網站上詳細分享詳細內容。由於這台軍車經過改裝，因此能夠在一般馬路上行駛，不過畢竟不是普通車輛，所以包括外觀、設計和引擎聲等等的，都有屬於軍車的特點在。Kazari認為，這些地方正是軍車的魅力之處，並打算在未來開著軍車巡迴日本，紀錄更多的風景。

自衛隊 日本

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