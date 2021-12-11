美貌與家世背景都很驚人！15大知名台灣名媛你認識哪幾位

奢華時尚、光彩耀眼

說到名媛，大家肯定都會想到台灣最佳名媛代表孫芸芸吧？在許多人的印象中，名媛都是氣質出眾且優雅，散發出精緻、時尚的氛圍，出席於政商名流的社交聚會中。光鮮亮麗的生活總讓人羨慕不已。

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，最常被網友熱議的知名台灣名媛有哪些？一起來看看吧～

image source：ig/aimeeyunyunsun

No.10 夏黃廉盈

憑藉172公分的完美身高，與一張激似女星大S的臉蛋，活躍於時尚圈、名媛圈的夏黃廉盈，在她還是大學生時就愛上大他8歲的美商SUPPER Club以及the LOOP集團創辦人夏天倫。

剛開始約會時夏天倫就對她說：「妳很適合當我孩子的媽媽」兩人在她22歲時先有後婚，婚後還「冠夫姓」，可見當時愛得多濃烈。然而卻在今年中旬宣布，兩人結束12年豪門婚姻「在結束親密愛人的共同派對後，我與他將成為摯友，祝福彼此」，意外引起網友對夏黃廉盈的關注。

No.9 廖思惟

含著金湯匙出身的廖思惟，是名媛孫芸芸與微風集團董事長廖鎮漢愛女，前陣子才剛過22歲生日。氣質出眾的她，完美複製媽媽孫芸芸的優良基因，擁有一雙圓滾大眼和修長美腿，走到哪都是鎂光燈的焦點～

廖思惟雖然是出身名門家庭的富家千金，生活作風反而相當低調，不會大曬精品、名牌包，穿著打扮都很時尚有品味，更顯得率性甜美兼具魅力。

No.8 錢德月

錢德月是中華票券董事長錢龍濤的女兒，也是名模錢帥君的姑姑。從小生活相當優渥，過著「茶來伸手，飯來張口」的日子，受訪時她曾透露「要不是結婚的關係，這輩子可能連杯水都不曾端過給別人。」

錢德月在感情上一路走來不太順遂，卻越挫越勇，過去曾和台灣三和耐火集團董事長董建三有過一段婚姻並育有一女，18年與澳門富商，同時也是女兒好友的爸爸結婚，最後只維持1年2個月便收場，日前又傳出與7旬富商傳出熱戀，期待能修成正果。

No.7 侯佩岑

侯佩岑因多年前與周杰倫的一段情爆紅，生父侯世宏出身望族，是個電視製作人，母親林月雲是台灣知名女演員，兩人因拍戲認識，日久生情後有了她。其後林月雲和已故贊泰建設創辦人邱嘉雄在一起，展開長達30年婚外情關係。

特殊的生長環境讓侯佩岑練就了高EQ，雖然因為媽媽的緣故備受爭議，但如今已經成功打入台灣名媛圈。

No.6 關穎

身為日盛金控千金的關穎，本名陳品穎，大學時主修舞蹈，後來以廣告演出崛起，更參與多部電視偶像劇的演出，歌唱、主持各方面都發展得有聲有色，也是娛樂圈公認的最美「名媛」。

關穎在2013年嫁給香港CEO朱志威後就鮮少現身螢光幕前，婚後兩人育有1女2子，一家五口幸福美滿。關穎更時常在ig上分享生活，日前帶女兒C.C.出席品牌活動，女兒可愛又自信的模樣，讓網友忍不住讚「有明星架勢了耶，好可愛」。

No.5 李晶晶

身為首都客運千金的時尚名媛李晶晶，同時也是台塑長孫王泉仁的前妻，在恢復單身之後，創立了時尚品牌「Amazing by Jing Jing」，積極在時尚圈闖出一片天，保養有術的她看起來更逆齡，更加自信、年輕。

李晶晶因為從小在美國出生，在台灣也是念美國學校，沒有接受過正規的中文教育，所以時常以中英夾雜的方式說話，就連臉書po文也是同樣風格，像是「下雨天，心情真blue」，讓「晶晶體」一炮而紅。

No.4 孫瑩瑩

台灣名媛孫芸芸的親姐姐孫瑩瑩，也是豪門名媛之一，雖然因照顧兒子而長期旅居美國，相較沒有妹妹的知名度高，但她散發的霸氣名媛氣場，讓她只要一回到台灣，就各種時尚品牌邀約不斷，她也不吝於出席微風集團活動、幫忙做宣傳，其驚人的影響力可見一般。

凍齡有術、體態輕盈的孫瑩瑩有張美麗的稚嫩容顏，讓人看不出實際年齡已經44歲了！從小就練就各種才藝的她，除了燒得一手好菜，更精通許多各種國畫與工筆畫，是姊妹淘眼中「不可多得的大才女」！

No.3 林志玲

「才不會忘記你呢～」這台詞是不是特別熟悉呢？說起第一名模林志玲有誰不認識？先前與放浪兄弟成員AKIRA的世紀婚禮將台南的街道擠得水洩不通！雖然婚後定居日本，但每年義賣公益年曆也不曾停止，真的是人美心也美呀！

但你們知道，其實林志玲也是出身名門望族嗎？父親林繁男事業橫跨鋁製品及科技業，在政界也擁有極廣的人脈，也難怪志玲姊姊總是一副優雅氣質非凡的樣子，不愧是名門千金～

No.2 廖曉喬

廖曉喬是已故微風集團創辦人廖偉志的千金，哥哥是微風廣場董事長廖鎮漢，嫂嫂是名媛孫芸芸。雖然頂著集團千金的光環，廖曉喬本身也相當有能力，與哥哥廖鎮漢相輔相成扛起了微風，接任策略長之後，靠著對時尚品牌公關行銷，採購、品牌形象塑造等，成功打造出微風新面貌。

原本抱持不婚主義的廖曉喬，在2019年2月低調閃嫁小11歲的金融業男友董子淳，喜愛小孩的她，終於美夢成真在今年年初喜迎兒子Tristan，一家三口滿是幸福。

No.1 孫芸芸

有著「台灣第一名媛」稱號的孫芸芸，是前太電集團董事長孫道存的二女兒，從小集萬千寵愛於一身，不但上學、出門都有司機接送，還擁有自己的名牌包、珠寶，培養出一定的時尚品味。在台灣她就是流行指標，像是與孫芸芸同款的NIKE球鞋，就賣得嚇嚇叫。

孫芸芸的愛情也像童話故事一樣，她在一場聚會上認識了大她7歲的廖鎮漢後，就對他一見鍾情、積極展開追求，當然公公廖偉志也助攻幫了點忙，讓她在21歲如願嫁給廖鎮漢，成為微風董娘。婚後與小姑廖曉喬、一群姊妹淘名媛活躍於時尚圈，又被稱為「微風幫」，掀起名媛時尚風潮。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年12月7日至2021年12月6日，共3年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『知名台灣名媛』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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