【一劍浣春秋】都沒有自信！女優老覺得自己醜

才和SOD專屬合約到期，獲得了很多片商邀約拍片似乎要展開新生活了，但英文一流、號稱多益拿了超過900分高分的女優「真白美生」卻緊急宣布退休，離開了AV界。

為什麼？難道她是個視金錢如糞土的清高女子？

應該不是，因為相澤南曾在自傳裡告訴我們，會當AV女優的就三種人，一種家裡不幸福、一種下半身不性福、最後一種則是賺錢不夠花。而大多數的都是想賺錢，所以真白美生會放棄大好「錢」途肯定另有原因－－沒過多久真白美生就在新成立的twitter上說了，她不是不想做，如果可以她恨不得立刻就回到工作崗位和男優大戰三百回合，但現在真的沒辦法，因為她覺得自己太醜了，日後如果有錢可以全身改造大整型，把自己變漂亮一點後她就會回歸，屆時還請大家繼續支持⋯⋯

沒有自信的真白美生。 圖／翻攝自sod

然後她就去賣肉了，現在就是每天等客人預約賺皮肉錢，不知何年何月才能存到可以改頭換面的醫藥費。

但她並不是唯一一個嫌自己難看的AV女優，立於AV界頂端，有「暗黑第一美腿」之稱的「橋本有菜」也在YouTube頻道爆料說自己從來不看自己的片子，因為她每天早上照鏡子時都覺得自己是個醜八怪，絕望感源源不斷地湧出，這樣的她實在不敢看作品中的自己是什麼模樣。

還有還有，疫情前好幾次來到台灣，妹系形象鮮明的涼宮琴音也一樣，她之所以會成為影迷的寵兒全是拜過去以「白咲碧」之名拍攝的無碼片，個子嬌小的她臉蛋極度姣好，纖細曼妙的身材曲線也叫人食指大動，被男優撞得死去活來的表情更是讓大家的海綿體充血到要爆了；只是看到之前的作品，涼宮琴音就忍不住尖叫要大家「別看了」，因為她覺得那時候的自己超・級・醜〜

涼宮琴音也覺得自己醜。 圖／翻攝自twitter@suzumiya_Kotone

真的醜就沒人看了，所以我們不禁要問了，為什麼女優這麼沒自信？

首先，她們大多都有被霸凌的經驗，有些人是求學的時候被欺負，像真白美生則是自從當AV女優以來每天都收到辱罵的私訊，而最直接能造成傷害的就是說她們醜，也許一開始她們不會覺得怎樣，但一個兩個三個然後變一堆人在罵她們就真的覺得自己醜了；再來，很多AV女優是感情上的失敗者，因為失敗，所以她們特別容易鑽牛角尖，有些人一輩子就是敗在男人手上甚至連拍AV都是被設計的，所以更多人忍不住檢討自己，如果再美一點，是不是就不會被拋棄了？

最後也是最重要的是AV界新陳代謝太快，女優可能拍個幾片新鮮感一過就沒人要看了，男人嘛，喜新厭舊是正常，但女優們卻常常覺得是自己不夠好所以才沒人要光顧，是哪兒不好呢？檢討來檢討去往往就是覺得是自己不夠美不夠好看⋯⋯

暗黑第一美腿橋本有菜最怕照鏡子。 圖／翻攝自faleno

對，女優就是這麼沒自信，那這樣會引發什麼後果呢？沒錯，你猜對了，就是整型風潮襲捲AV界－－嫌自己不夠漂亮？沒關係，現在整型技術很發達，修修臉比還我漂漂拳還有效；羨慕深田詠美社群全壘打每個月數鈔票數到手軟？很簡單，你看她以前叫天海心時也是個魯蛇沒人理，整型完後馬上變女神，想成功就學她！

這就是為什麼AV界多了這麼多蛇精臉的原因，總而言之言而總之，就是因為女優對自己太沒自信了！