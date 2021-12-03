【一劍浣春秋】女優出道有多不容易？從事務所和片商的面試談起

身為陪大家成長的好伙伴，日本AV產業一直是很多朋友感興趣的議題，人們最常問的不外乎三個問題：首先，這產業的產值多少？再來，一年會有多少支作品問世？最後，女優到底有多少人？

這篇就把重點放在女優，到底有多少女優在這一行打拼？根據AV男優同時也是漫畫家的「蛙野」表示，AV界大概有八千到一萬個女優，然後每年會換血換掉其中一半的人－－意思就是每一年大概會有四千到五千個女優出道⋯⋯

這數字很嚇人，但更嚇人的是還有比想像中更多的女孩想拍AV：最近才剛成為YouTuber的「天然美月」所說，事務所收到非常多的履歷表，然後去面試的女孩大概每50個才有10個可以進入事務所，接受成為AV女優的訓練，而這10人等到訓練完成然後通過片商面試（對，她們要通過兩個關卡的面試）的也只有1到2人，所以天然美月的結論是以前是敢脫就有機會，現在是這一行在挑人，沒有三兩三你是上不了梁山的！

爆料現在女優連出道都不容易的天然美月。 圖／翻攝自s-cute

可是問題來了，以天然美月的說法，那能加入這一行的都是菁英吧？那為什麼片商還要修圖修得連女優爸媽都認不出、又為什麼有一堆人工強化的整型人在拍片？

這就要從女優面試的狀況說起了。一般來說經紀公司大概是透過三個管道招收新人，一個是官方網站徵才、一個是星探公司送來的資料、最後一個則是女優介紹來的朋友，履歷表上會有女優的大頭貼、基本資料、過去從事的工作以及針對業界的想法。可能很多人會意外，就算你一開始就說不想拍AV這些事務所也不會把你刷掉（經紀公司可以讓女優只拍寫真或做攝影會），因為他們要的是能打或可以被打的人才，你只想拍拍寫真或是只想把拍AV當兼差不想當天后都沒問題，反正以後再好好洗腦改變你的想法就可以了。

那，什麼樣的人會被刷掉？

麻生希的精神狀況嚇壞業界廠商了。 圖／翻攝自graphis

首先就是精神明顯有狀況的鏘女，記得之前經紀人曾說這一行別的沒有就是神經病特別多，她們因為找不到工作，所以張開腿就有錢賺的AV界就成了她們的希望所在，只是現在當女優壓力太大，賣不好就沒戲唱，再加上不缺人，所以想到之前麻生希起笑的樣子現在大家都會拒絕有身心狀況的女孩；再來就是個性有明顯問題、約了會放鳥的女孩，這一行向來不缺會突然人間蒸發的女優，如果約了拍片卻無故放鳥那錢可是要事務所賠的，所以這樣的女孩也不能要。

再接下來才是要淘汰沒有走紅特質的女孩，留下那些長得漂亮的、身材好、有星味或腥味的、親和力強的還有整型後有救的，另外，還有一些具備特異功能、像是一般人沒有的資歷或是身體特徵異於常人，像是有三個奶頭的女優也是事務所會留下的人才；對了，近年來由於全身大整完的深田詠美在社群上強悍到不行，所以如果女優很會經營twitter或IG也會被列入考量，長得不美也沒關係，深田詠美的文章底下不也一堆整很大吃不下去的留言？

深田詠美的堀起改變了業界。 圖／翻攝自twitter@FUKADA0318

所以為什麼有些女的明明長得很漂亮卻不得其門而入，又為什麼有些女優明明整很大根本蛇精臉就能在金字塔頂端的片商出道就這麼回事，或許有人會覺得怎麼片商會端出這種貨色，但這已經是篩選出來的結果了，萬一看倌們都不滿意，那就再換一批人吧〜