【一劍浣春秋】不是整型的錯！寶生莉莉是得了心病

雖然看起來氣色不錯，不過寶生莉莉才剛動完手術，胸部只剩了下B罩杯。

是發生了什麼事？原來寶生莉莉之前自爆遭到約會性侵害，一個才認識沒多久、見面兩次甚至連朋友都不算的男性對她伸出狼爪，結果把才剛整型的她體內的埋線弄斷了，在胸部嚴重變形、身體也愈來愈不舒服後她只好動手術把受傷的組織以及整型的填充物取出，胸部嚴重縮水。

剛動完手術的寶生莉莉。 圖／翻攝自twitter@WaleaAv

這也讓她非常悲憤，直呼自己已經失去做AV女優的資格ー事實上她也很久沒有作品了，由於身體病痛再加上變成怪奶的緣故，早就沒有片商找寶生莉莉合作，她只能做做外送妹膁皮肉錢，再加上爆料性侵害自己的是名人這招無法替自己討回公道，所以寶生莉莉最近在社群上的發言都非常負面，說好的直播也常常放鴿子⋯⋯

所以有人說，明明沒有整型前很棒，但寶生莉莉整型後都不對了〜

剛出道寶生莉莉狀況很棒。 圖／翻攝自prestige-av

這話並非無的放矢，寶生莉莉整型後事業確實陷入低潮，行為也愈來愈脫序－－曾經有台灣粉絲看到她又是感情受創、又是直播吞藥很心疼想捐錢，也有廠商想找她來台灣舉辦活動貼補收入，但都被事務所以「她精神狀況不佳」為由婉拒，而沒多久後她也和那間經紀公司分道揚鑣，狀況持續探底。

所以與其說寶生莉莉是整壞了，不如說她是得了心病！

麻倉憂也是有精神狀況的。 圖／翻攝自s-cute

這也讓大家注意到一個明明很嚴重但實際上沒什麼人注意的問題，那就是AV女優的心理狀況：寶生莉莉不是唯一一個讓人覺得「什麼都不對了」的女優，真相是AV女優這個族群都是心理疾病的高危險族群，而且業界始終沒有得到重視〜

為什麼？因為這個職業並不光彩，有超過一半的女優不敢和親朋好友說自己在東京做什麼，在做的偷雞摸狗無法安心再加上銷售壓力極大、很多人做不到半年就被淘汰的情況下造成很多女優的心理和身體都不安定；再來，女孩們之所以願意下海做愛給大家看的理由是什麼？不是欠幹而是缺錢啊，但在鏡頭前張開雙腿就有錢了嗎？也不見得，金字塔頂端的女優收入是真的很高，但要到達那個程度很不容易，你要長得漂亮、你要身材火辣、你要在社群網站上左右逢源和影迷打成一片、你要演出有觀眾緣、你還要有片商花預算宣傳⋯⋯萬一你什麼都沒有只怕很快就會成為免洗貨，再加上事務所抽成很高，你付出了下半身卻無法得到下半生的幸福，很多人就在交不出房租也吃不起大餐的情況下覺得自己人生全毀，氣到生病。

AV界憂鬱的女優不少。 圖／翻攝自s-cute

那事務所和片商又如何應對呢？簡單說就三個字，不作為－－沒錯，就是什麼都不做，根據AV男優兼漫畫家的蛙野所提供的資料，AV界大約有8000到10000個女優，然後每年會換掉其中一半的人－－意思是你不想做多的是人要做，而且因為這一行女優有情緒困擾然後不告而別的很多，所以片商和事務所都很習慣女優拍片拍到說不見就不見，但他們大多不會去了解問題所在進而解決問題，如果事情鬧大了，他們就在社群網站上含混其詞，用「因為諸多原因」的理由一筆帶過。

所以AV女優有身心困擾不是新聞，隨身攜帶抗憂鬱藥物更不在少數，只是一來片商和事務所不太重視，總覺得灌灌心靈雞湯就行；二來日本人不喜歡麻煩別人又極度注意隱私，女優就算不舒服也不會向外求助，所以這部分的問題始終沒有獲得重視，只能從某些女優在社群網站上的詭異發言或活動時不正常言行觀察到蛛絲馬跡ー俗話說得好，預防勝於治療，但現在AV界卻是不預防也不太治療，也難怪三不五時就會聽到女優失控的消息〜