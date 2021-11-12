【一劍浣春秋】A V是自由的！不受控也不打碼 同人AV大行其道

或許您不知道，在日本，拍AV其實並沒有想像中簡單。

很多朋友可能是這麼想的：只要有足夠的資金，租好攝影棚，找來工作團隊和男女優就能開幹了，但其實不是這麼回事。

首先，片商必須經過著作權協會認證，有自己的編號才能邀請女優合作；再來，拍好作品後你必須打好馬賽克，然後通過審查才能正式發行，這就是為什麼一支作品最多拍個兩天就殺青，但上市都是三個月後的事了⋯⋯

電玩廠商進軍日本AV界是靠熟人牽線找女優的。圖/翻攝自amazon

我還沒有說那些事務所很小心喔，除非你規模超大然後片酬給超多，要不然就算拿到著作權協會認證，事務所還不見得願意合作，一定要有些人脈幫忙——所以遊戲平台「エロR18」在進軍日本AV界找女優拍電玩實體化的片子只能找人幫忙，後來由之前知名女優、後來在事務所Green擔任社長的「Myu」代為物色女優，才一連拍了三支作品〜

而且不只拍片，女優也是問題，大家都知道之前業界被「AV強要」的風暴重創，事務所利用合約陷阱，逼迫女優非自願地拍攝成人影片，後來導致事務所解散、有違法疑慮的系列片停拍，然後無碼界也被掃到從此式微。

在twitter上出現不少自稱是拍同人AV的女優。圖/翻攝自twitter@ohina_kaduki

時至今日，雖然AV界已經人性化很多，女優不想做的事絕對沒人敢逼她們做、不想合作的男優也絕對不會在片場見到人，但還是有很多女孩不相信AV事務所ー一來是之前新聞有報，大家當然會怕，二來事務所抽成很高，頂級女優都要被抽走一半了，萬一發了片後不受歡迎只怕被抽得更兇，還有些女優只想把拍片當兼差，不想和AV界牽扯太多以免暴露身分⋯

於是就有了「同人AV」！

同人AV也誕生不少知名女優，如白桃花。圖/翻攝自dmm

什麼叫同人AV？就是一個人或一個團隊所拍的AV，他們沒有經過著作權協會的認證，女優也沒有事務所操作，就像文章一開始說的，就大家湊一湊租好攝影棚找好男女優和工作人員就開幹了——甚至什麼攝影棚和工作人員的也不一定要找，老闆直接兼撞鐘，一個人身兼男優、攝影、燈光和收音，找個汽車旅館就可以做了，有時候運氣好還會有退役的AV女優來贊助〜

這樣的AV有什麼特色？首先，製作品質完全和那些你我從小看到大的日本AV沒得比，沒辦法，成本有差，人家有專業的導演和工作人員，這些同人AV連化妝都要女優自己來，自然品質沒辦法和有規模的片商相比；但別以為品質不好就沒人看喔，這類作品支持者不少， 一來這些作品的臨場感十足，自拍、偷拍和旁觀者角度的拍攝方式雖然不能和片商製作的精良品質相比，但真的很像素人自拍或是旅館偷拍流出，比起一般打光明亮、女優梳妝很漂亮然後行禮如儀的AV來說刺激多了，另外一點也是很多人覺得最重要的：

無碼。

生產新人是大型片商的日常。圖/翻攝自sod

反正就不受日本著作權協會管轄，幹嘛和他們一樣打馬賽克？沒有馬賽克不只增加賣點而且能省錢（因為打馬賽克也是需要成本的），更重要的是日本粉絲其實也沒有像大家想的一定要有碼才看，沒有馬賽克可以看清楚女優尿尿地方的無碼片他們也很愛，所以就算這些作品三不五時就傳出賣家踩到未成年地雷上社會版的消息還是一直很受歡迎，最近隨著許多女優在twitter出沒促銷作品兼收訊拍片更讓他們將知名度一舉拓展到海外⋯⋯

由於比想像中好賺，最近「同人AV」儼然成了創業的好選擇，如果是自己當男優還可以爽，所以在尺度比較大的社群如twitter已經成了新勢力，有空也請您去看一看，那真的和一般日本A片不同，雖然地雷也很多，但感覺很新鮮的！