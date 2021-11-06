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AV版《魷魚遊戲》徵玩家臨演 不用裸露連上4天領6000元

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣YouTuber米砂（Misa）籌拍AV版「魷魚遊戲」，上月正式上線，近期有網友發現該劇正在徵臨時演員。圖擷自Instagram
台灣YouTuber米砂（Misa）籌拍AV版「魷魚遊戲」，上月正式上線，近期有網友發現該劇正在徵臨時演員。圖擷自Instagram

南韓電視劇「魷魚遊戲」在全球刮起風潮，在Netflix霸佔90個國家的排行冠軍，而台灣YouTuber米砂（Misa）也搭上熱潮，拍攝AV版「魷魚遊戲」，該片上月上線後引發大批迴響，而近期有人發現該片在社群網站招募36名臨時演員，其中有角色只要連續出勤4天，不用裸露，有能領到6000元酬勞，引起網友討論。

米砂製作AV版「魷魚遊戲」的「鮑魚遊戲」，找來12名女優挑戰一二三木頭人及椪糖兩大遊戲，被淘汰者將被一旁的紅衣人以肉體懲罰，該片上線前即有「多人混戰」片段流出，因此引發話題。

有網友近期在臉書「通告分享區」分享「2021年度大作『成人版-魷魚遊戲』臨演」，除了要求要18至30歲左右的男女玩家，並要求外在條件要顏值中等、身材適中、請勿過胖，而內在條件則要個性活潑、不怕尷尬、不會害羞，並保證飾演內容不用任何裸露，全程戴面具、無需露臉。

其中，24日至27日連續4天上線的臨演，可以領到6000元，其餘時間臨演依據上線時間等可領1000至4500元不等的酬勞。貼文一出後，已有不少網友在貼文底下詢問拍攝地點等，有意報名。

魷魚遊戲 女優 YouTuber

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