快訊

基本工資補貼拍板 9、10月營業額衰退20％可申請

柯文哲怎麼投四大公投？「藻礁投賭爛票、一定不讓萊豬進」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新加坡網紅IG彈琴短片有亮點 她提供1種特別服務引轟動

香港01 / 撰文： 卓柏安
Wenxian Huang亦都有才華氣質，曾經拍片表演彈琴。（翻攝自IG「wenxian1015_」）
Wenxian Huang亦都有才華氣質，曾經拍片表演彈琴。（翻攝自IG「wenxian1015_」）

新加坡網紅Wenxian Huang（IG：wenxian1015_）以樣子標緻及身材豐滿而跑出，更不時都會在IG上分享造型性感的打卡照，誘惑度爆燈！Wenxian Huang除了有樣有身材，更大亮點是有才華氣質，她早前曾經分享彈琴短片，令支持者們都聽出耳油。

Wenxian Huang是新加坡網紅，樣子標緻之餘亦有好身材，本身更是彈琴高手及愛狗之人，獲網民追捧。（翻攝自IG「wenxian1015_」）
Wenxian Huang是新加坡網紅，樣子標緻之餘亦有好身材，本身更是彈琴高手及愛狗之人，獲網民追捧。（翻攝自IG「wenxian1015_」）

而她的IG更表示可以提供「溜狗服務」，這種特別服務立惹來網民哄動，不少人打趣問「我可以溜你的狗嗎？」，看來養狗人士可以藉此機會認識這位女神呢！

Wenxian Huang是新加坡網紅，樣子標緻之餘亦有好身材，本身更是彈琴高手及愛狗之人，獲網民追捧。（翻攝自IG「wenxian1015_」）
Wenxian Huang是新加坡網紅，樣子標緻之餘亦有好身材，本身更是彈琴高手及愛狗之人，獲網民追捧。（翻攝自IG「wenxian1015_」）

延伸閱讀：

魷魚遊戲｜韓國童顏網紅成輕性感參賽者　引網民舉手齊話要參賽

笑容秒殺！一笑迷倒粉絲　美女網紅偕男友出浴玩「不心動挑戰」

文章授權轉載自《香港01》

延伸閱讀

浙江10歲童為「變魔術」連吞4枚大頭針 他靠這招自行排出未受傷

零錢台語叫藍三還是銀角仔吵翻 網友拿「郭董」舉例秒懂

買機車該選「油車or電車」？內行曝3關鍵秒選它：直接被勸退

男人「胖醜老」才玩包養？ 她親身體驗揭內幕

相關新聞

新加坡網紅IG彈琴短片有亮點 她提供1種特別服務引轟動

新加坡網紅Wenxian Huang（IG：wenxian1015_）以樣子標緻及身材豐滿而跑出，更不時都會在IG上分享造型性感的打卡照，誘惑度爆燈！Wenxian Huang除了有樣有身材，更大亮點是有才華氣質，她早前曾經分享彈琴短片，令支持者們都聽出耳油。

AV版「魷魚遊戲」湧10萬人搶看 網站癱瘓米砂道歉了

南韓電視劇「魷魚遊戲」在全球刮起風潮，在Netflix霸佔90個國家的排行冠軍，而台灣YouTuber米砂（Misa）也搭上熱潮，拍攝AV版「魷魚遊戲」，片名為「鮑魚遊戲」，只需要49元就可觀影，該片昨（31）日正式上線，引發大批迴響，超過10萬人上線觀看，因此導致伺服器癱瘓。

【一劍浣春秋】女優過得苦哈哈⋯最重要的原因是？

社群流行，再加上資訊網站很多，現在要取得AV女優的資訊比起以前容易太多了，只是和很多人的印象不同，為很多AV女優過得苦哈哈的⋯

韓國童顏網紅性感參賽魷魚遊戲 媚眼撩人：要和我同隊嗎？

韓國童顏網直播主Coco（IG：coco20002）在IG上分享以微性感風格裝扮成《魷魚遊戲》參賽者的照片，吸引大量粉絲讚好。

正妹扮最辣「魷魚遊戲」士兵 裡面全空直呼：來玩遊戲

韓國戲劇「魷魚遊戲」知名度高，在全世界都引發熱潮，網上已有不少人穿上劇中衣物拍照或模仿影片，馬來西亞網紅林淑芬近日經常在社群軟體Instagram中貼出多張變裝照片，她身穿參賽選手的綠色外套，裡面則是穿著露出北半球的黑色背心，令粉絲直呼「太性感」。

「最美海軍」能動能靜！脫下制服反差萌 網友直呼：想當兵了

中華民國海軍近日在臉書推出「小人物大英雄」系列發文，20日登場的主角是海軍「一五一艦隊」的江佳嬅上士。然而江佳嬅亮麗的外型，在穿上制服後更顯專業、幹練的形象，也掀起不少討論...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。