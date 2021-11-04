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新加坡網紅IG彈琴短片有亮點 她提供1種特別服務引轟動
新加坡網紅Wenxian Huang（IG：wenxian1015_）以樣子標緻及身材豐滿而跑出，更不時都會在IG上分享造型性感的打卡照，誘惑度爆燈！Wenxian Huang除了有樣有身材，更大亮點是有才華氣質，她早前曾經分享彈琴短片，令支持者們都聽出耳油。
而她的IG更表示可以提供「溜狗服務」，這種特別服務立惹來網民哄動，不少人打趣問「我可以溜你的狗嗎？」，看來養狗人士可以藉此機會認識這位女神呢！
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文章授權轉載自《香港01》
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