新加坡網紅IG彈琴短片有亮點 她提供1種特別服務引轟動

新加坡網紅Wenxian Huang（IG：wenxian1015_）以樣子標緻及身材豐滿而跑出，更不時都會在IG上分享造型性感的打卡照，誘惑度爆燈！Wenxian Huang除了有樣有身材，更大亮點是有才華氣質，她早前曾經分享彈琴短片，令支持者們都聽出耳油。

Wenxian Huang是新加坡網紅，樣子標緻之餘亦有好身材，本身更是彈琴高手及愛狗之人，獲網民追捧。（翻攝自IG「wenxian1015_」）

而她的IG更表示可以提供「溜狗服務」，這種特別服務立惹來網民哄動，不少人打趣問「我可以溜你的狗嗎？」，看來養狗人士可以藉此機會認識這位女神呢！

Wenxian Huang是新加坡網紅，樣子標緻之餘亦有好身材，本身更是彈琴高手及愛狗之人，獲網民追捧。（翻攝自IG「wenxian1015_」）

延伸閱讀：

魷魚遊戲｜韓國童顏網紅成輕性感參賽者 引網民舉手齊話要參賽

笑容秒殺！一笑迷倒粉絲 美女網紅偕男友出浴玩「不心動挑戰」

文章授權轉載自《香港01》