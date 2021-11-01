AV版「魷魚遊戲」湧10萬人搶看 網站癱瘓米砂道歉了

南韓電視劇「魷魚遊戲」在全球刮起風潮，在Netflix霸佔90個國家的排行冠軍，而台灣YouTuber米砂（Misa）也搭上熱潮，拍攝AV版「魷魚遊戲」，片名為「鮑魚遊戲」，只需要49元就可觀影，該片昨（31）日正式上線，引發大批迴響，超過10萬人上線觀看，因此導致伺服器癱瘓。

米砂製作AV版「魷魚遊戲」的「鮑魚遊戲」，找來12名女優挑戰一二三木頭人及椪糖兩大遊戲，被淘汰者將被一旁的紅衣人以肉體懲罰，該片上線前即有「多人混戰」片段流出，因此引發話題。

「鮑魚遊戲」在昨日晚間正式上線，瞬間湧入2萬人上線觀影，導致伺服器癱瘓，米砂在社群軟體上表示，「今天超過10萬人在線上，然後網站一修好又再湧入1萬人以上，所以網站爆了又爆，真是超級大的關注度」。

米砂也表示，「我有跟平台方詢問，是否能對今天的用戶進行補償，他們說這幾天訂閱的人都可以拿到相關補償，目前補償方案規劃中，真的很抱歉，沒有預期到會這麼受歡迎，也真的再次謝謝大家支持」。

米砂之前曾透露，該片只要49元就可以觀看，自稱是「銅板A片」，針對觀眾詢問她本人是否參與拍攝，她則表示沒有，因為拍攝當天太忙碌，若連她都加入拍攝，可能會人手不足、無人顧場。

米砂在社群軟體上針對網站塞爆一事道歉。圖／取自 IG