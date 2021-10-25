快訊

陽明交大校歌「難產」 找校友黃國倫還請滾石風潮大咖助陣

陳柏惟罷免案之後 台灣政治極化的開端？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

正妹扮最辣「魷魚遊戲」士兵 裡面全空直呼：來玩遊戲

聯合新聞網 / 綜合報導
網紅扮裝魷魚遊戲士兵。圖／取自IG
網紅扮裝魷魚遊戲士兵。圖／取自IG

韓國戲劇「魷魚遊戲」知名度高，在全世界都引發熱潮，網上已有不少人穿上劇中衣物拍照或模仿影片，馬來西亞網紅林淑芬近日經常在社群軟體Instagram中貼出多張變裝照片，她身穿參賽選手的綠色外套，裡面則是穿著露出北半球的黑色背心，令粉絲直呼「太性感」。

馬來西亞網紅林淑芬擁有60餘萬粉絲，經常在網上分享扮裝照片，魔鬼身材吸引大批死忠粉絲，搭上近日「魷魚遊戲」的熱潮，她分享多張扮裝照，她身穿參賽選手的綠色外套，裡面則是穿著露出北半球的黑色背心及黑色內褲，並寫下「快來報名參加魷魚遊戲」、「成人版123木頭人」等。

此外，林淑芬也將劇中士兵的桃紅色制服改成性感背心，且背心內沒有再穿上貼身衣物，正面及側面的好身材都一覽無遺，並表示「來玩深山遊戲，爬山遇到會不會嚇到」。

粉絲紛紛大讚「太美了怎麼選」、「真空的淑芬喜歡」、「先檢查她有沒有帶槍」、「就問你，蚊子不多嗎？」、「我喜歡」、「美女」、「太性感了」、「想參賽」。

魷魚遊戲 Instagram 馬來西亞

延伸閱讀

學生必備！他指這文具「多功能型武器」 網懷念：用過都老了

媽炒高麗菜加入這一物「比平時入味」 網讚：原來是正確用法

300萬該買套房出租或買股？ 他曝經驗賺15萬：感謝當年蠢動

開箱影片／NVIDIA SHIELD TV PRO爽玩雲端遊戲 解放雙杜比規格大贏Apple TV

相關新聞

【一劍浣春秋】流出大爆發！片商超扯造假伎倆全曝光

近來最重要的消息是什麼？

【一劍浣春秋】社群大風吹！AV女優現在最愛的是⋯

魔鏡啊魔鏡，一個好的AV女優該有什麼條件？

正妹扮最辣「魷魚遊戲」士兵 裡面全空直呼：來玩遊戲

韓國戲劇「魷魚遊戲」知名度高，在全世界都引發熱潮，網上已有不少人穿上劇中衣物拍照或模仿影片，馬來西亞網紅林淑芬近日經常在社群軟體Instagram中貼出多張變裝照片，她身穿參賽選手的綠色外套，裡面則是穿著露出北半球的黑色背心，令粉絲直呼「太性感」。

「最美海軍」能動能靜！脫下制服反差萌 網友直呼：想當兵了

中華民國海軍近日在臉書推出「小人物大英雄」系列發文，20日登場的主角是海軍「一五一艦隊」的江佳嬅上士。然而江佳嬅亮麗的外型，在穿上制服後更顯專業、幹練的形象，也掀起不少討論...

純屬意外！烏克蘭火辣網紅扮黑寡婦 緊身衣拉鍊爆開片瘋傳

意外是意料之外，但有時亦會有意想不到的效果！烏克蘭Coser「Irina Meier」（IG：irine_meier）早前Cosplay 漫威電影的角色「黑寡婦」，惟她穿上緊身服裝時卻發生意外。

長相甜美、仙氣逼人 值得收藏十大混血正妹YouTuber

很多混血兒是高顏值，散發出迷人的魅力！不論是知性、搞怪或是性感，都有著深邃的五官、水汪汪的大眼睛，姣好的容貌讓人目不轉睛，捨不得移開視線～

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。