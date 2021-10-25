正妹扮最辣「魷魚遊戲」士兵 裡面全空直呼：來玩遊戲

韓國戲劇「魷魚遊戲」知名度高，在全世界都引發熱潮，網上已有不少人穿上劇中衣物拍照或模仿影片，馬來西亞網紅林淑芬近日經常在社群軟體Instagram中貼出多張變裝照片，她身穿參賽選手的綠色外套，裡面則是穿著露出北半球的黑色背心，令粉絲直呼「太性感」。

馬來西亞網紅林淑芬擁有60餘萬粉絲，經常在網上分享扮裝照片，魔鬼身材吸引大批死忠粉絲，搭上近日「魷魚遊戲」的熱潮，她分享多張扮裝照，她身穿參賽選手的綠色外套，裡面則是穿著露出北半球的黑色背心及黑色內褲，並寫下「快來報名參加魷魚遊戲」、「成人版123木頭人」等。

此外，林淑芬也將劇中士兵的桃紅色制服改成性感背心，且背心內沒有再穿上貼身衣物，正面及側面的好身材都一覽無遺，並表示「來玩深山遊戲，爬山遇到會不會嚇到」。

粉絲紛紛大讚「太美了怎麼選」、「真空的淑芬喜歡」、「先檢查她有沒有帶槍」、「就問你，蚊子不多嗎？」、「我喜歡」、「美女」、「太性感了」、「想參賽」。