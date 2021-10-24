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「最美海軍」能動能靜！脫下制服反差萌 網友直呼：想當兵了

聯合新聞網 / 綜合報導
海軍「一五一艦隊」的江佳嬅上士，被網友們封為「最美海軍」。圖／翻攝自中華民國海軍臉書
海軍「一五一艦隊」的江佳嬅上士，被網友們封為「最美海軍」。圖／翻攝自中華民國海軍臉書

中華民國海軍近日在臉書推出「小人物大英雄」系列發文，20日登場的主角是海軍「一五一艦隊」的江佳嬅上士。然而江佳嬅亮麗的外型，在穿上制服後更顯專業、幹練的形象，也掀起不少討論，被網友們封為「最美海軍」，其Instagram也隨之曝光。

中華民國海軍臉書貼文中分享，江佳嬅透露自己的人生金句「成功的祕訣，端賴堅毅的決心」，貼文短短不到五天，便突破3000人按讚，讓網友笑稱這根本是海軍的徵兵廣告，更留言回覆道「最美海軍，迷死人了」、「怎麼能這麼正，想當兵了」、「當初要是簽個25年下去，搞不好今天就會遇到了」、「真正水，海軍的榮耀」、「已經除役的，現在可以回役嗎」。

江佳嬅在Instagram上也常常分享自己的日常生活，形象活潑可愛。圖／翻攝自Instagram @hopevivi80529
江佳嬅在Instagram上也常常分享自己的日常生活，形象活潑可愛。圖／翻攝自Instagram @hopevivi80529
江佳嬅在Instagram上也常常分享自己的日常生活，形象活潑可愛。圖／翻攝自Instagram @hopevivi80529
江佳嬅在Instagram上也常常分享自己的日常生活，形象活潑可愛。圖／翻攝自Instagram @hopevivi80529

江佳嬅在Instagram上也常常分享自己的日常生活，脫下制服的她能動能靜、形象相當活潑可愛，意外的反差萌也吸引許多網友朝聖。

海軍 制服

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