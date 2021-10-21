純屬意外！烏克蘭火辣網紅扮黑寡婦 緊身衣拉鍊爆開片瘋傳

意外是意料之外，但有時亦會有意想不到的效果！烏克蘭Coser「Irina Meier」（IG：irine_meier）早前Cosplay 漫威電影的角色「黑寡婦」，惟她穿上緊身服裝時卻發生意外。

當她拉上外套的拉鍊時，或許是因為服裝尺寸偏向緊身，需要微微將身體向前傾才可以將拉鍊拉上，當她站直後拉鍊卻應聲爆開，有戲劇效果之餘亦都帶有幾分性感，意外變福利迷倒粉絲。

Irina Meier表示，她並非故意向粉絲們「派福利」，自己玩Cosplay超過10年還是首次遇爆衣的事情，還好當時已經完成拍攝，而非拍攝剛剛開始。短片在網上瘋傳，引來超過300萬次觀看，十分驚人！

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文章授權轉載自《香港01》