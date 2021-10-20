長相甜美、仙氣逼人 值得收藏十大混血正妹YouTuber

混血正妹底加啦！

很多混血兒是高顏值，散發出迷人的魅力！不論是知性、搞怪或是性感，都有著深邃的五官、水汪汪的大眼睛，姣好的容貌讓人目不轉睛，捨不得移開視線～

其實有許多正妹YouTuber也是混血兒唷！今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，最受網友喜愛的混血正妹YouTuber有哪些？趕快一起來認識一下、訂閱起來吧！

image source：fb/金魚腦 Goldfish Brain

No.10 撒醬x日初Sachiko's FirstDay

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日本萌妹子撒醬是個台日混血兒，除了經營Youtube頻道，也擔任主持、口譯、日文老師、翻譯等，身兼數職。夢想是將台日文化傳遞到全世界，影片後製時會貼心加入中、日字幕，幫助粉絲們學習中日文。



去年九月撒醬因為腹膜炎住院整整一個月，頻道直接停更，原本的工作也全部停擺，出院後也常常高燒不退、身心俱疲，近日狀況才逐漸好轉，分享自己的故事希望大家能夠多注意自己及身邊人的健康。

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No.9 Yalan亞藍

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台澳混血正妹Yalan亞藍從小在台灣長大，直到小學畢業後才回到澳洲繼續完成學業，中英文都說得很好，小時候常和外婆到市場買菜更是讓她台語講得嚇嚇叫。

除了Youtuber的身分外，Yalan亞藍更是一名專業的健身教練，時常分享健身、健康飲食，也會教導健身的正確觀念及知識，非常適合剛開始健身的新手觀看。熱愛旅遊的她還身兼旅遊節目主持人，帶領觀眾享受臺灣的無限魅力。

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No.8 Christina靠右邊走

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擁有美國血統Youtuber的Christina有著一雙深邃靈動的大眼，時常在頻道上分享一家人的生活趣事以及東西方文化不同的觀點。

媽媽是藝人歐陽姍，早在1991年就來台參加歌唱節目《五燈獎》並榮獲冠軍，更與當時的搭檔結婚成為台灣好媳婦。日前Christina在頻道上分享與媽媽在街頭上唱歌，好的歌喉讓不少人駐足傾聽，該影片更是高達100萬的觀看次數。

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No.7 泥泥學姐Janie

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插畫家兼Youtuber泥泥學姐Janie，擁有台灣、日本、馬來西亞三國血統，擁有精緻臉龐的她，153公分嬌小身形加上傲人的上圍，是性感的小隻馬。光是在Instagram就坐擁178萬粉絲，可說是新一代插畫女神。

擁有好身材的泥泥學姐平時就常在臉書上秀出性感辣照，也時常在頻道上分享開箱、繪圖、穿搭、日常等，近日更曝光親妹妹的照片，同樣白皙的皮膚及豐滿上圍，火辣程度爆表，讓網友們忍不住讚嘆基因的強大。

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No.6 兩女一唄

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「大家好，我是聲音破人不破的唄姬！」皮膚白皙、長相甜美可愛的唄姬是台德混血兒，沙啞的聲音、魔性的笑聲是她的一大特色，自然不做作又有點ㄎㄧㄤ的個性深受網友們的喜愛。

唄姬是Youtube頻道《臺灣尋奇》的一員，以《唄姬の家教時間》為主題與網友們分享生活點滴，平時很愛開黃腔，時常不經意就開起快車（笑），去年底開立了自己的頻道《兩女一唄》，跟粉絲們分享日常瑣事，雖然影片最長都不到三分鐘，但也呈現出她真實又可愛的一面。

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No.5 snowbaby瑞雪

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長相清純可人的蔡瑞雪，因為媽媽是烏茲別克族及藏族的混血，她也遺傳到媽媽的美人基因，學生時代就被封「北一女神」畢業後赴韓國參加《偶像學校》選秀。

蔡瑞雪積極經營Youtube頻道，主要分享髮型、妝容教學及保養祕訣，也時常上傳Vlog與網友分享生活，過去穿韓服遊南韓的影片，因為模樣太美，引起南韓網友間不小旋風。目前在演藝圈積極發展，參與多項影劇的演出。

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No.4 金魚腦Goldfish Brain

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長相清新甜美的金魚腦有著烏拉圭血統，求學期間讀美術的她，大三時為了尋找人生方向休學，開始經營Youtube頻道，受到「台客劇場」的啟發，頻道以環境議題為主，推廣環保理念。

除了環保議題，愛唱歌的金魚腦有一副好歌喉，不但會翻唱歌曲，也曾與饒舌團體8 ball合作歌曲《Wanna Balling》，更推出專輯《我有話要唱》，專輯實體也如同金魚腦的理念，用再生紙製成，相當地環保。

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No.3 我是蕾菈I'm Lyla

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有著深邃五官的蕾拉是約旦與台灣混血，早期因為模仿鄧紫棋，不論是五官、外型或聲音都和本尊超像而爆紅，有「小鄧紫棋」之稱，為Youtube團體「反骨男孩」一員，有自己的頻道，時常在社群分享性感火辣照，吸引不少粉絲關注。



即將滿25歲的蕾拉，其實已經是一個孩子的媽了！過去蕾拉曾以「黑歷史」為題，分享她18歲時懷孕的過程，有不少網友給予正面回應，表示喜歡她的正面及感染力。

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No.2 美麗妄娜

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有著火辣身材、姣好容貌的美麗妄娜是個台韓混血兒，媽媽是中國東北的朝鮮族。個性直率、豪爽使她擁有許多忠實粉絲。過去她曾在影片中分享自己對長相過於自卑，得到容貌焦慮症，並要大家學習面對自己的缺陷，更多愛自己一點，真誠的一面感動許多網友。

美麗妄娜平時熱心公益，日前與UP直播合作進行一日線上直播，將當日所得全數捐出，真是人美心也美～目前因為去紐約讀書，頻道「真理系列」暫時停更，承諾成為更好的自己後，再帶歡樂給粉絲們。

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No.1 千千進食中

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擁有泰國血統的美食水水千千長相精緻、有著仙氣的外貌，不過一開口說話「哇系千千啦」又讓人覺得倍感親切，形成反差萌。過去曾是護理師的她，因為參加大胃王比賽成為契機，投入新媒體。憑藉著美食開箱、品嚐及介紹，讓她成為擁有百萬訂閱的YouTuber。

除了全職Youtuber外，千千創業賣起了「千拌麵」，從口味、行銷到包裝全都不假手她人，口味更是市場少有的豆瓣醬辣味，希望將代表台灣的家鄉味，帶給來自世界各地的人，讓人深刻感受到她對台灣的認同與熱愛。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年10月16日至2021年10月15日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『混血正妹YouTuber』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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