【一劍浣春秋】社群大風吹！AV女優現在最愛的是⋯

魔鏡啊魔鏡，一個好的AV女優該有什麼條件？

是天使的臉蛋、魔鬼的身材？那是當然，畢竟那是吸引影迷的第一印象；是可以掏空男優精庫的床上功夫、還是超敏感很會噴水的Body？嗯，能有這麼精彩的演出自然最好，這年頭大家要的都是戰鬥機器；但總而言之言而總之，片商要的其實很簡單，就是「作品賣得出去的女優」！

S1是最頂級的偶像片商。 圖／翻攝自s1s1s1

對，長得美不美、身材辣不辣、在片中能不能幹都是其次，重點是片子要賣出去；這也就是為什麼市場上片商百百種、巧妙各有不同的原因：想看偶像，那有邪惡帝國之稱的S1是您最好的選擇；想看腦洞大開的作品？那SOD什麼都是真的任您挑選；想看人妻偷情的痴態？那熟女片商Madonna符合您的需要－－沒錯，正所謂什麼人玩什麼鳥，「美」這個字每個人定義都不同，我的雞腿可能是你的懶較，你眼中的美女卻讓我看不下去，所以大家不用爭得臉紅脖子粗，去找適合的片商看就好〜

但問題是，片商這麼多、每個月發行的作品滿坑滿谷，女優要怎麼衝買氣？

Madonna則是熟女第一品牌。 圖／翻攝自madonna-av

除了片商原有的促銷管道外，自己也要想辦法經營社群：扣掉一些只是來短打以及有身分曝光疑慮的女優（比方說兼差做AV女優的上班族），大部分的女優會在出道作後開始經營推持（Twitter），想辦法吸引粉絲追蹤，目前AV界最強的是三上悠亞，自2015年出道到現在已經累積了將近220萬粉絲，比很多偶像還強！

但不是每個人都是三上悠亞，你看她每天放放美照就漲粉以為照做就有效，但很有可能效果有限。像三上同片商的後輩「乙白沙也加」長得漂亮又有一雙又長又細的美腿，但自出道以來她在社群上做什麼努力都沒用，到現在一年半只有3萬多粉絲追蹤⋯⋯

對社群很灰心的乙白沙也加。 圖／翻攝自dmm

這也許是乙白和推特八字不合，那換個社群如何？

這就是為什麼女優在推特之外還會經營IG，畢竟IG是世界上最大的社群媒體，也是女優累積海外粉絲的最佳管道，一樣拿三上悠亞為例，推特有220萬追蹤的她到了IG有320萬追蹤，好一點的發文都有超過10萬個讚，而且IG不只可以只丟照片不做說明也沒有像推特有字數限制，想發長文抒發心情或是做業配行銷都非常容易，所以比較有名氣的女優幾乎都有IG可供追蹤。

但短短的時間內，情況又有變化！

覺得IG好難的早野詩。 圖／翻攝自s1s1s1

一來是IG演算法有變，讓許多女優忍不住抱怨累積粉絲不易，像新一代的童顏巨乳「早野詩」努力了9個月好不容易推持要衝到10萬人了，但IG怎麼做到現在連4萬都不到，讓她在直播時大呼非常灰心；二來是又有新社群更好累積粉絲衝人氣，大家西瓜偎大邊，都往那兒靠過去了〜

那就是TikTok！

石川澪讓大家知道TikTok很受歡迎。 圖／翻攝自twitter@_ishikawamio_

怎麼說呢？才剛出道、被視為2022年最強美少女的石川澪在推持迅速累積近兩萬粉絲後詣問大家如果要經營另一個社群帳號該用什麼比較好？結果出人意料的，TikTok竟然勝出，石川澪從善如流，馬上註冊帳號拍了第一段影片：

再加上桃乃木香奈等人也在TikTok上現身，不難明白現在AV界的風向在變，甚至連影迷追蹤的社群也不一樣了，這也意味著未來女優經營社群不只要自拍美照還得想梗拍影片，工作量愈來愈大了〜