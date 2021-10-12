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大馬童顏網紅身材性感 Cosplay完美還原FF Tifa更誘人

香港01 / 撰文：卓柏安
「Amy香兒」是大馬網紅，好身材及樣子標緻。（IG「xiianger」圖片）
「Amy香兒」是大馬網紅，好身材及樣子標緻。（IG「xiianger」圖片）

網紅不時都會玩Cosplay，這位大馬網紅的角色扮演更是超越正版！「Amy香兒」除了有好身材之外，樣子亦都十分童顏及標緻，因此被網友大讚「美過公仔」。

她早前在IG打卡，分享Cosplay電腦遊戲角色《Final Fantasy》中的Tifa，還原度達100%之餘，比起原版甚至更加性感誘人！

延伸閱讀：

氣質大馬網紅有靚樣好身材　愛露營有陽光氣息　打卡照有山系Feel

標緻靚樣+清秀長髮　大馬網紅勁吸逾50萬粉絲　四眼妹造型更吸引

文章授權轉載自《香港01》

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