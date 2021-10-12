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大馬童顏網紅身材性感 Cosplay完美還原FF Tifa更誘人
網紅不時都會玩Cosplay，這位大馬網紅的角色扮演更是超越正版！「Amy香兒」除了有好身材之外，樣子亦都十分童顏及標緻，因此被網友大讚「美過公仔」。
她早前在IG打卡，分享Cosplay電腦遊戲角色《Final Fantasy》中的Tifa，還原度達100%之餘，比起原版甚至更加性感誘人！
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文章授權轉載自《香港01》
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