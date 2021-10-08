【一劍浣春秋】AV界風向在變…三大族群吶喊「我要字幕」！

看AV，你會希望有字幕嗎？

一定有人覺得那不重要，雖然知道男女優在調情時說些什麼很刺激，但重點還是妖精打架，劇情的部分直接快轉過去就行了ー但目前業界漸漸有要替作品加字幕的聲音出來，不是因為片商錢太多要找地方花掉，而是有愈來愈多的影迷希望能在DVD的選單裡看到「字幕」這個功能。

劇情片大行其道，影迷想要有字幕。 圖／翻攝自ideapocket

為什麼？是哪些影迷要字幕？

根據統計，總共有三種類型的影迷想要AV作品附上字幕，他們分別是完全聽不到的瘖啞人士、聽力受損的患者以及結了婚、有了小孩的中年粉絲－－看了這兒您就知道了，前兩個族群因為聽不到或聽不清楚，看片要有字幕也很正常，重點是最後一個族群，結了婚、有小孩的中年歐吉桑〜

劇情片大行其道，影迷想要有字幕。 圖／翻攝自ideapocket

又不是聽不見，為什麼想要片子有字幕？

理由很簡單，因為他們大多只能「偷偷看」。為什麼呢？一來是因為他們有另一半，但對方並不見得喜歡他們看AV，又或者不想被枕邊人知道自己喜歡看AV；二來他們大多有小孩，不方便被小孩子發現自己在看片，所以他們必須趁著夜深人靜大家都睡著了才能開電腦或電視用靜音看片－－也就因為如此，所以他們非常需要字幕，要不然他們會搞不清楚為什麼女教師一開始如此抗拒男學生後來卻玩魔女的條件玩得很開心，也不明白為什麼男優一開始被隔壁的美女鄰居幹譙後來卻可以在氣墊床上把她們戳得吱吱叫，為了知道片子在演什麼，所以這些人一直在和片商要字幕，讓片商不得不正視這個問題……

而這也顯示出現在AV界的兩大風向：首先，之前有份調查指出日本的年輕世代不買A片，他們和其他地方的影迷一樣到處找免錢的看，不管你找誰出來呼籲都一樣；那買片的是什麼人呢？沒錯，你猜對了，就是那些有妻有子的歐吉桑，他們沒那麼跟得上流行而且收入比較高，看A片喜歡買DVD或藍光，一片在手才是真正擁有！

熟女逐漸成為影迷的最愛。 圖／翻攝自dmm

這同時也解釋了為什麼近年來「熟女」成為所有A片網站第一名的關鍵字，因為他們的族群就愈來愈老，雖然說男生不管到了幾歲都喜歡18歲的青春肉體，但實際上人還是會隨著年紀變化而改變性幻想的對象，以前喜歡的是什麼「葛格你不要」、可以讓自己為所欲為的小妹妹，現在要的是「葛格我還要」、想要對自己為所欲為的痴女小姐姐⋯⋯

然後相信大家也注意到了，要字幕的原因是這些影迷想了解「劇情」。

除了外國人的作品，日本AV是沒有字幕的。 圖／翻攝自dmm

對，或許大家有點疑問，但如今AV界確實劇情片大行其道，很多人在看女優是先看她有沒有劇情片，除非是像安齋拉拉那樣公認的神乳才可以純靠外型演出，不然很多人都希望AV女優不但要能幹而且還要會演－－這也是因為AV片商拍劇情片的能力比大家想得更好，像之前很流行的抓猴企劃，片商就像以前TV三賤客一樣全程跟拍女優和男友（不是男優）的一舉一動，然後再設計驚人的結局唬得大家一楞一楞的，像是希志愛野和男友開房間溫存到一半被男優闖入說要現場拍AV，淚灑當場和男友說不起的演出就惹火了很多影迷，直說片商太沒天良，其至還把希志之所以引退歸咎於那支劇情片〜

所以你說，是不是該上字幕？