【一劍浣春秋】呷好倒相報？好閨蜜一起出道拍AV！

如果你是AV男優，你會介紹好朋友一起入行用下半身幹活嗎？

AV界當然不乏這樣的案例，不過男優界比較講究的是「傳承」，也就是師徒關係，像「金手指」加藤鷹的徒兒就是「鬼手魔舌」吉村卓－－這可能大家比較想不到，雖然加藤鷹已經年過六旬漸有老態，但吉村卓也是大叔，不過兩人確實是師徒；另一對很有名的男優師徒檔則是清水健和內村雅人，兩人都是肌肉男然後「雞」肉非常飽滿，演出時總讓女優發出歡愉的叫聲〜

男優都是師徒相稱。 圖／翻攝自twitter@yoshimura_taku

那女優呢？

女優自然不像男優有什麼師徒關係，大家入了行以後最多是以姊妹相稱，只是女優的交情比較沒那麼穩定，拿橋本有菜說吧，之前成人展時和明里紬的友情讓人印象深刻，但後來就在大家工作都忙疏於聯絡的情況下淡了，然後和三上悠亞熟了一陣子後又因為跳槽去其他片商而冷卻下來，現在的橋本除了工作外很少出門，在AV界似乎沒了閨蜜⋯⋯

像橋本這樣的例子還不少，蠻符合某些人對女孩子友情的看法，但最近在AV界有些女優蠻有意思的，她們早在入行前就是手帕交，甚至連當AV女優也是彼此推坑的。

本來就是好友的羽咲美晴（左）、園田美櫻（右）。 圖／翻攝自s1s1s1、prestige-av

最有名的就是兩位資深女優「園田美櫻」及「羽咲美晴」，兩人在中學時代就認識了，交情已經超過十年，而且兩人不但都是巨乳小隻馬，一個是辣妹團體出道的藝能人女優、一個則是在雜誌刊載寫真出道的最強素人，可說是AV界最強的「同學」－－比較可惜的是一場大病後園田美櫻已經離開了這一行，切斷了與AV界的關係，沒辦法與老同學一起打拼〜

還有嗎？有的，不久前才在業界最頂峰片商S1出道的「香椎莉子」也是一出道就自爆和另一位女優七森莉莉之前就是朋友。香椎莉子是何許人也？根據片商提供的資料，她曾經是在舞台上發光發熱的偶像，但你知道的，日本偶像出道的多淘汰的更多，不久前香椎莉子離開了團體、失去了舞台、為了想再一次享受演出的感覺，所以她躺到了床上、打開了雙腿，讓男優品嘗深入自己的桃花源⋯⋯

本來就是好友的七森莉莉（左）、香椎莉子（右）。 圖／翻攝自s1s1s1

那七森扮演了什麼角色呢？除了在社群上幫忙打廣告外，經紀人還爆料說七森是香椎決定當AV女優的臨門一腳，不只詳細分析當AV女優的優缺點，七森甚至還透露自己的薪水，把想賺錢的香椎莉子引薦進經紀公司，最後就在同一家片商出道：

感情這麼好，將來可以共演了，兩女共事一夫說不定感情會更好，而兩人的好交情也讓人相信香椎莉子的偶像身分並非片商胡說八道，畢竟七森莉莉可是真的混過演藝圈，認識一兩個偶像是很合理的－－只是從園田和羽咲再到香椎與七森，這些在成為AV女優前就認識的朋友都是在頂級片商出道的大型新人，有沒有那種地位相差比較大、然後在出道前就是閨蜜的女優？

本來就是好友的結城莉乃（左）、香水純（右）。 圖／翻攝自dmm、圖／翻攝自twitter@jun_kasui

有的，那就是香水純與結城莉乃：與上面提到的幾位女優一樣，香水純也是最頂級片商S1出道的大型新人，身材清瘦、超敏感常被男優頂到身體弓起來的她，是在網路上看到橋本有菜的演出後覺得當AV女優真是份有前途的工作而出道的；但她的好朋友「結城莉乃」就沒有那麼幸運了，雖然一出道有「神乳的秀才」之名，不過結城並沒有得到任何一家片商青睞，只能哪兒有邀約哪兒去⋯⋯

這等級就差了不少，所以就算交情很好，香水和結城幾乎不可能有共演的機會，只能找空檔吃下午茶互相打氣－－不過這也是業界有趣的現象，以往做AV女優的都不敢讓人知道，現在大家呷好倒相報，手牽手一起當女優，日本年輕一代的想法真的不一樣了〜