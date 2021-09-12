正妹「女高音」魔鬼身材太傲人 網友眼睛亮：超不科學
香港一名女大生有顏質、有身材又有高學歷，還是名女高音，照片在網路上瘋傳，吸引不少人的注意，甚至還被台灣網友轉貼到PTT表特板上，讓人看了為之驚艷，直呼「太正了」。
一名網友在PTT表特板貼出多張這名女大生的照片，有休閒打扮、典雅的套裝、小禮服，還有性感的泳裝，每一張都可以看出女大生凹凸有致又傲人的身材，再加上清秀臉龐、甜美笑容和飄逸的長髮，顏質百分百，讓不少人眼睛為之一亮。
這名女大生在instagram透露自己叫「海兒」，正就讀英國皇家音樂學院，專攻領域是「女高音」，她時常在IG分享許多生活美照，也吸引了6.7萬名粉絲追蹤。
PTT網友們看了照片也紛紛大讚「極品」、「滿分滿分」、「不科學身材，腰也太細了吧」、「看得出來肺活量很好」、「香港人『海兒』，超有氣質」、「近距離看過本人，是不錯，可是沒照片優質」、「身材很猛，臉又有艾芭的feel，太神啦」、「娜美身材太扯了」。
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