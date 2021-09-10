【一劍浣春秋】日本不能拍無碼？那就到中文平台出鮑吧！

雖然很多人希望奧運過後就能恢復正常，但到目前為止，日本的無碼片商反而面臨到更加不利的局面。

手握生殺大權的AV人權倫理機構在發給新人女優的手冊上寫著「絕對不能拍無碼」、還加碼恐嚇這些業界新鮮人說「已經有很多人被抓了」－－他們講的是之前女優西川結衣和男優大島丈被日本警方請去喝茶吃便當，然後報紙公布他們本名和出身地的新聞，拍AV嘛，也許是為了爽也許是想賺錢，但沒人想被公布本名和出身地，所以這招可說要了無碼片商老命，現在真的捕撈不到新鮮的鮑魚了⋯⋯

拍無碼片被抓的西川結衣。 圖／翻攝自moodyz

那怎麼辦？

經紀公司不能指望了，只能去找還搞不清狀況或窮到什麼錢都賺的女優：以知名片商加勒比剛推出的冬月麗美為例，她乍看是無碼界寶貴的「初裏」、也就是第一次拍無碼片的新鮮鮑魚，但片子看得多的朋友一定馬上就認出她是「夏川來夢」，曾經在SOD發片的她在有碼界默默無聞，但在無碼界她可是老江湖了，她至少用了8個不同的化名拍了近20支無碼片，所以加勒比只敢用「初登場」形容她的到來，搞不好超心虛！

現在的無碼片商只能找像冬月麗美這樣的老江湖。 圖／翻攝自caribbeancom

只是話說回來，大家一起抵制無碼界雖然讓那些片商快吃土了，卻也讓女優失去了重要的賺錢管道，眾所皆知，過去無碼界與經紀公司一直是互惠關係，因為有很多人對那塊毛玻璃過敏，無碼片不怕沒人看，所以片商願意出高價購買女優在無碼界的初夜，女優也可以把無碼界當做自己AV生涯的最後一撈，像大橋未久、前田香織這些操作就挺不錯的，女優和片商有賺到錢，影迷滿足了求知慾有爽到，皆大歡喜不好嗎？

結果無碼片商被搞到烙賽，女優少了收入管道，在AV界的平均壽命就更短了。但窮則變，變則通，現在大家都知道不可以和「日本的」無碼片商合作，但如果和日本無關呢？業界的高層是不是就管不著了？

大橋未久是無碼界的巔峰。 圖／翻攝自caribbeancom

所以，開始有日本女優在中文平台發片了⋯

最早最早去華人平台發片的有名女優是「春咲涼」，那時候她還有辦法叫人家打上馬賽克不給看鮑鮑，但後來的夏木安梨就不是那麼回事了－－雖然後來她又改回出道時的藝名輝月杏梨回日本拍無碼片，但她第一次的無碼演出是在中文平台無誤……

好吧，你說夏木沒有經紀公司，只能聽業界長輩的話去華人平台拍無碼也就算了，接下來的美竹鈴就更讓人震驚了：接近170公分高、有著H罩杯大奶的她出道時是震撼業界的頂級新秀，只是在高峰期過後，美竹所屬的經紀公司因為涉及強逼女優發片而被打成黑五類，女優大量出走不說，片商也不太敢合作，所以堅決不願離開的美竹鈴從此曝光大減，三不五時就有人在問：「她引退了嗎？」

然後她也去了中文平台拍無碼片！

美竹鈴在中文平台拍無碼片。 圖／翻攝自dmm

這和之前的春咲涼及夏木安梨不同，美竹鈴是在經紀公司操盤下去了中文平台拍無碼片，這顯示出為了求生，有些接不到工作的事務所決定遠走海外與中文平台合作，這可有趣了，一方是找不到工作的經紀公司想要賺錢，一方是想方設法要增加知名度的平台，大家一拍即合，如果成為常態，那想必會有更多影迷被拉去中文平台看片惹。

疫情這兩年，AV界實在變化太大，這是好事啊！