【一劍浣春秋】是流出還是馬賽克破壞 AV界新一波風暴成形？

現在大家最在乎的是什麼？應該就是新一波的流出風暴成形了……

什麼是「流出」？意思就是有不肖之徒把拍好剪輯好但還沒有上馬賽克的工作帶流入市場上販售。看過「全裸監督」的朋友就知道，當村西透走投無路的時候，他想到的就是跑回片庫把那些沒有馬賽克拿出來兜售，然後他一手提拔的三田村連夜把賣出去的母帶買回來，因為那是「天理難容」的事情。

時至今日，絕大多數的業界人士仍然鄙視這種行為，但你知道，我知道，旁邊的獨眼龍也知道，販賣無碼母帶不用成本而且大家都想看，所以缺錢的、想賺人生第一桶金的、還有和這一行有仇的，只要有資源通通都拿出來賣，之前已經很多女優中槍，尿尿的地方給人看光光。

三上悠亞被籠罩在流出的陰影中。 圖／翻攝自twitter@yua_mikami

那這次又怎麼了？

原來又是有人自稱駭進了片商片庫盜走了母帶，為了取信於人，還釋出了一段知名女優鈴村愛里用嘴巴替男優服務的短片；然後看看被掌握住母帶的女優名單，乖乖，現役的有三上悠亞、高橋聖子及七森莉莉這些藝能人女優榜上有名，退役的有希志愛野和辻本杏等高手，也難怪有人會說假如所有的片子都流出的話，應該會有一堆與右手五姑娘相依為命的粉絲精盡人亡，但母帶被人家盜走的AV界恐怕也會血流成河〜

七森莉莉也被放進名單。 圖／翻攝自twitter@riri_nntmr

但也有人懷疑了，那該不會是馬賽克破壞版的片子拿來魚目混珠吧？

這又是另一個領域的東西了，所謂的馬賽克破壞版指的是消去馬賽克、讓你看到毛玻璃後面的東西ー但對影象處理有概念的你就知道馬賽克本身就是破壞畫面的行為，要把被破壞的畫面復原根本是覆水難收，所以千萬不要以為真的是馬賽克被消除還女優鮑鮑真面目，一切的一切還是因為科技始終來自人性，有高手利用電腦AI推算出馬賽克後面的畫面，描繪出「應該有」的東西……

這東西是不是真的？畢竟原來的畫面已經被破壞掉了，所以電腦描繪出來的自然不是原本的鮑魚。

但這類作品還是挺受歡迎的，一來是沒魚蝦也好，至少它沒有馬賽克，也算是無碼影片，很適合對毛玻璃過敏的人；二來別小看這種重建鮑鮑的作品，現在技術很進步，AI描繪出來的性器官看上去沒有太大違和感，所以不只很多人看很爽，甚至有人付錢給馬賽克破壞團隊要把自己喜歡的片子變無碼〜

退休的希志也不得安寧。 圖／翻攝自graphis

所以一樣是無碼，但差別有夠大，一個是打上馬賽克之前的母帶，一個是重建馬賽克後好風光的完成帶，不能混為一談；尤其是那些流出片都是掌握資源的生財工具，也就是說你想看是要付錢的，以目前行情一片要價350美金（合台幣約9700元）來看，如果你好不容易下定決心付了錢把片子買回來，結果卻發現是不是片商母帶而是AI做好的馬賽克破壞版，那應該不會是一個「幹」字能形容！

說到底還是日本為什麼要規定A片必須打上馬賽克？而且就算強逼女優拍片的風波漸漸消弭、奧運也已經舉辦完畢，但日本那兒還是沒有打算對無碼片商鬆綁－－在經紀人協會發給新進女優的手冊上就可以看到上面寫著「不可以拍無碼片喔」、「已經有很多人因為拍無碼所以被抓了」ー看到這說明如果你還覺得無碼片商有救那真的太樂觀了，這是完全封殺，要他們死！

第二波預告是熟女的村上涼子中槍。 圖／翻攝自dmm

也就因為日本政府做法如此，才會有流出和馬賽克破壞這些事情的存在，我們當然都知道馬賽克可以掩護片商躲在毛玻璃後做很多事，但想看好看滿是人類天性，完全封殺無碼界這做法無形中是助長如FC2賣家、駭客以及不肖業者的成長空間，既然封不住，何妨睜一隻眼閉一隻眼？