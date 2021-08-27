【一劍浣春秋】女神變神女！為什麼最強人妻要去賣？

近來最震撼的消息是什麼？應該是號稱最強人妻的「佐佐木明希」加入虎之穴了。

可能有些朋友不知道「虎之穴」代表的是什麼意思，在這兒和大家說明一下，虎之穴是日本特種營業的名店，只要有喜歡的對象，你就可以指名她服務ー除了美女如雲，最重要的是這間店有很多AV女優在賣，包括童顏巨乳初音實、豆腐西施桃谷繪里香以及前一陣子作品發到昏天暗地的田中寧寧都在這間店裡等著大家臨幸，而且價格絕對比那些在做仲介的便宜⋯⋯

所以意思就是，2018年引退的佐佐木明希在賣鮑鮑啦，有錢就能和她來一發〜

佐佐木明希下海賣肉震撼人心。 圖／翻攝自s-cute

為什麼說這震撼人心呢？因為已經41歲的佐佐木明希是最能勾起大家惻隱之心的女優，出道時她的人設是有小孩的美女人妻，因為與老公感情不睦，在性需求長期被忽視的情況下她成了AV女優，隨即成了業界最強的發片機器ー然後就在超過1000支作品露臉後，佐佐木明希公開說自己已經離婚，小孩也大了，在這些年的努力下也存到了一筆錢，她要封鮑退休。

對，她不做AV女優了，雖然少了一個很好用的衛生紙消耗機，不過能看到佐佐木卸下戰袍回歸平凡大家還是很高興的，畢竟這位人妻女優也陪了我們好久。只是明明說了孩子大了不要拋頭露面、明明說自己存到了一筆錢不是嗎？你說佐佐木明希去陪酒不出場也就算了，怎麼現在除了外國人和3P其他什麼都做？擺明了客人多多益善想賺快錢！

天上美沙也成了外送妹。 圖／翻攝自ideapocket

而且不只是佐佐木，出道時評價很好的身材教科書「天上美沙」最近也傳出要下海賣鮑鮑的消息，這究竟是怎麼了？明明當AV女優只要和男優辦事就好，為什麼這些片子發很多、曾經在AV界嚐到甜頭的女優都跑去特種營業直接服務嫖客？

原因並不難明白：首先，新人太多，但發片的機會並沒有變多，導致近來業界湧現引退潮，或許佐佐木和天上本來並不想去賣的，但這一行現在沒什麼位置的慘狀讓她們不能不死心，只能去特種營業吃快餐；另外一個可能的狀況是拍AV其實很辛苦又CP值不高，還記得三島奈津子之前的爆料嗎？只要有通告，AV女優就必須早上八點左右到攝影棚準備梳妝，一支120分鐘的作品往往要拍12小時左右，萬一中間吃了幾個NG或是被什麼事情耽擱了，那往往就要趕最後一班電車回家……

一代女優初音實現在也能買得到。 圖／翻攝自ideapocket

然後水川蓳說這樣一支作品的報酬是20萬日幣（5萬台幣左右），說真的並不多，那做特種營業呢？一來報班比較彈性，二來大多下午才上班（因為嫖客多是夜行性動物），最重要的是免去監督訪問和拖時間用的前戲，她們只要讓客人出水就可以收錢了，就算炮金不比想像中高，但只要客人夠多收入一樣很可觀，而且還不用拋頭露面想低調就低調，上班不用太勤可以當飢渴行銷〜

所以近來有大量退役和現役的AV女優往特種營業流動，雖然不見得人人都大賣但趨勢已不可避免－－我知道有些人會難過女神變神女，有些人會遺憾沒辦法去日本開箱，不過阿根廷別為她們哭泣－－打從成立以來AV界就一直與特種營業蕉流密切，很多女優自那兒來也往那兒去，我們都要學習見怪不怪啊⋯⋯