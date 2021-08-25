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清秀系韓國少女網紅 愛戶外打卡充滿陽光氣息
韓風美女是不少人心目中的理想女神！來自韓國的「주은이」（IG「ju_luv__」）擁有清秀樣子之餘，留有一頭長長的秀髮，隔着電腦螢幕也令粉絲感受到她的清純氣質。
「주은이」經常在IG上傳自己的生活照，更特別愛到戶外地方拍照，靠陽光息加上美人美景，令不少網友表示被治癒了！
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文章授權轉載自《香港01》
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