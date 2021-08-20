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【一劍浣春秋】奧運結束了⋯日本AV界要重返榮耀？

聯合新聞網 / 一劍浣春秋
片商推出了運動選手出道。 圖／翻攝自dmm
片商推出了運動選手出道。 圖／翻攝自dmm

延期一年，奧運終於結束了。

除了恭喜拿到獎牌的選手，也有許多人期待AV界有所改變。我們都知道在AV強要、也就是經紀公司利用合約陷阱逼人拍片的醜聞後，為了避免成人影片影響國際形象，所以日本政府針對AV界進行一連串的整頓，然後馬賽克變厚了、然後有些片商關門大吉，最慘是無碼界，從賣片的據點、拍片的片商甚至連演出的男女優被抓了一輪，不死也去了半條命⋯⋯

那麼，奧運結束後，有可能恢復原來的狀況嗎？

小熊片商關閉。 圖／翻攝自dmm
小熊片商關閉。 圖／翻攝自dmm

只怕不容易，細數這些年我們失去的東西，馬賽克一度很厚很厚讓我以為自己回到30年前，但最近明顯修薄很多，至少可以模糊地看到女優的小妹妹，不過那是奧運前片商就有的動作，那曾經很紅的作品和片商呢？他們有復活嗎？

先來看片商，為了因應奧運，過去以小熊為標誌的蘿莉片商「ミニマム」關門大吉，因為這家片商專找個子嬌小的女優把她們扮成幼稚園小妹妹－－沒錯，這是家專做Chidren Sex企劃的片商，這可是犯了大忌，還記得漫畫「神劍闖江湖」之前為什麼突然停止更新？就是因為作者和月伸宏持有兒童色情物品遭法辦，熟悉日本二次元世界的朋友應該都知道在日本戀童癖的作品可多了，但歐美不喜歡，奧運前就收攤了的他們應該是沒有復活的可能〜

過去的感謝祭一去不復返。 圖／翻攝自amazon
過去的感謝祭一去不復返。 圖／翻攝自amazon

同時，為了不讓大家誤會，所以從此作品都會特別標註「女優已滿18歲」避免惹禍上身，雖然AV界不太可能從此停止發掘長相卡娃依像是未成年的小可愛，但也不可能像過去那樣高調製作戀童癖企劃了。而在作品方面，最可惜的就是「感謝祭」變質，現在的感謝祭只是以前的外送片，把女優送到那些所謂「影迷」的家裡提供性服務，在過去，女優是和十來位影迷一起坐巴士去溫泉飯店爽，厲害一點的像是大橋未久和竹內愛是一個打全部；壯觀一點的話就是十幾個女優和十幾個影迷大混戰，配合有些影迷在論壇分享與女優交戰的經驗，之前可是大家最期待的作品⋯

但現在呢？因為這類作品大多有在公眾場合「露出」的問題，現在已經成了日本政府查緝的重點，所以包括以前的感謝祭、百人中出以及絕大多數涉及露出情節的作品都像是白堊紀的恐龍一樣滅絕了……

百人中出通通被下架了。 圖／翻攝自amazon
百人中出通通被下架了。 圖／翻攝自amazon

那奧運結束後，這類作品能復活嗎？

恐怕很難。因為禁止露出是法律明文規定的事，只是之前沒什麼在抓，後來稍微一抓法辦了一些工作人員，各片商就嚇得把所有露出作品通通下架了。日本人是這樣的，他們做事都有SOP然後極度怕死，除非很確定重啟這類作品不會有事，不然這些作品就是永不見天日了，不會因為奧運過了就可以重出江湖⋯⋯

經紀人抵制，無碼片商很難重返榮耀。 圖／翻攝自caribbeancom
經紀人抵制，無碼片商很難重返榮耀。 圖／翻攝自caribbeancom

至於很多朋友最喜歡的無碼界呢？就目前來看那邊最沒可能恢復元氣：先不說有些片商如SkyHigh和東京熱已經沒再拍片了，雖然還有些片商如加勒比、Heyzo及一本道還在苦撐，但在由事務所組成的經紀人協會仍然拒絕提供女優的情況下他們完全不可能重返榮耀，只能看看有沒有被踢出事務所的女優可以撿了。

也難怪大家要貴古賤今了，不是大家懷舊，是現在的AV界和過去相比真的限制太多，你說女優漂不漂亮可能大家看法不同，但要說創作的自由以及女優的流動，肯定是過去比較好〜

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