美女網紅Mia米亞亞家族做經營賣酒 樣子好身材辣變活招牌

酒不醉人人自醉原來是真的！台灣網紅「Mia米亞亞」（IG：miaooomm）有多重身份，除了是模特兒、直播主及設計師之外，更因為家族的賣酒生意而對酒有一定認識，更開設了屬於自己的Single Malt威士忌專賣店，完全是有樣有實力！

Mia對酒的熱愛達到專門級別，她在IG中的自我介紹中提到正考取紅酒執照。

「Mia米亞亞」有從事與酒相關的生意，網友即使隔着屏幕沒有品嚐到她賣的酒，但看到她的樣子和身材就已經感到醉意。全因「Mia米亞亞」有標緻的樣子之外，更都有豐滿好身材，而且她亦樂於分享自己的性感照，難怪網友只是看IG都大叫：「我也是醉了！」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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文章授權轉載自《香港01》