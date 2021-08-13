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【一劍浣春秋】不喜歡痴女？那就看片商怎麼糟蹋人！

聯合新聞網 / 一劍浣春秋
相澤南讓痴女大行其道。 圖／翻攝自twitter@minami_aizawa_
相澤南讓痴女大行其道。 圖／翻攝自twitter@minami_aizawa_

AV片子那麼多，你最喜歡哪一種？

根據相澤南的說法，痴女是現在的主流，影迷已經無法對女優只能被動地讓男優抽動感到興奮，所以她決定主動出擊，尤其是那種超過五十歲、頭髮很少的歐吉桑最適合發揮，用力地抱上去，用靈活的舌頭舔舐他們的頭皮，把他們的男性象徵當做活力的泉源，肉食的演出讓日本的草食男都硬起來了〜

所以女優都要變得很飢渴才行嗎？

高橋的新作是在垃圾堆裡被凌辱。 圖／翻攝自twitter@TS_takasho
高橋的新作是在垃圾堆裡被凌辱。 圖／翻攝自twitter@TS_takasho

也不見得，如果大家都一樣那就太無聊了，片商很會看風向的，痴女受歡迎當然會讓女優愈來愈有攻擊性，但還是有一群S屬性的影迷要照顧，所以就在肉食女當道的同時，大型片商也出現了「糟蹋女優」的企劃案－－

首先就是AV救世主「高橋聖子」，在作品裡飾演知名企業社長千金的她被遭到解雇的員工綁架，在滿是垃圾的屋子被調教－－那感覺真是相當屈辱，好歹高橋聖子也是個救世主，竟然從頭到尾都在那髒亂的環境任人為所欲為，最後還出現斯德哥爾摩症候群，不是那麼粗暴的她不要，身心都完全墮落。

高橋的新作是在垃圾堆裡被凌辱。 圖／翻攝自twitter@TS_takasho
高橋的新作是在垃圾堆裡被凌辱。 圖／翻攝自twitter@TS_takasho

另一位女優「松本一香」更慘，愛乾淨的她是聞到牆壁的另一頭一直傳來腐敗的臭味，出門才發現原來鄰居把家裡當回收場堆滿了垃圾，氣炸的她立刻敲門要對方適可而止，想不到門一開這位惡鄰居發現妹子年幼可欺就直接把她拉進屋內，讓她渡過有生以來最黑暗的一個下午⋯⋯

然後呢？然後松本一香再也逃不掉，放學一回家就發現又撿了一堆垃圾的糟老頭守在她家門，用手機拍的不雅照要求她「再來一次」，然後就在來了好幾次後松本發現自己不知不覺地被那「塞滿了」的飽足感征服了，就算自己很愛乾淨，但腳卻不知不覺地往那髒亂的回收場移動，渴望再被糟蹋一次〜

松本一香也被又醜又噁的老頭捕食了。 圖／翻攝自twitter@MatuMoto_arrows
松本一香也被又醜又噁的老頭捕食了。 圖／翻攝自twitter@MatuMoto_arrows

這兩支作品都被當做「問題作」，雖然口味不是很重，片商也一定會經過女優同意才拍射，對不起，是拍攝，但那氛圍可能會讓一些影迷不太舒服。而了解AV界的朋友應該都知道，雖然近年來片商已經人性化很多，不再有什麼女優到了片場才知道要拍什麼、也不會有人在不清楚男優是誰的情況下傻傻地到攝影棚報到，但打從AV界草創到現在，糟蹋人的企劃一直都在的……

那以前的片子到底有恐怖？水地獄那種傷身的演出就不提了，隨便舉個傷害性不大但侮辱性極強的作品好了，那就是由S1推出的「醜男」系列：我們都知道S1是業界最頂尖的片商，女優都是S級妖怪，但就算她們有天使的臉蛋魔鬼的身材，片商還是會丟給他們這種企劃，那些「醜男」絕對超過你想像，因為他們不只是「醜」而且還「噁」，片中光是對著女優張牙舞爪就讓人忍不住皺眉了，更不要說一湧而上把女優撲倒了！

那就像狼群捕食獵物分而食之，是地獄的景象啊！

和醜男演出可以看出女優很不舒服。 圖／翻攝自s1s1s1
和醜男演出可以看出女優很不舒服。 圖／翻攝自s1s1s1

明明知道女優可能會演得很幹，為什麼片商還要推出這種作品？很簡單，就和媒體喜歡把「有畫面」的新聞放頭條一樣，片商用聳動的標題和不堪入目的畫面刺激影迷的感官，只要你是忍不住想看或是愈看愈興奮然後手刀搶購那他們就成功了。那為什麼這類作品現在找不到了？除了女優可以說不拍就不拍外，最重要的就是大家對這類作品彈性疲乏沒人要買了，片商自然不要這賠錢貨了。

所以現在換成在垃圾堆裡凌辱了，就看影迷能不能接受吧。

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