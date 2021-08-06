【一劍浣春秋】AV拍攝技巧大公開：你看得很爽的那些事都是假的！

看AV，你最喜歡什麼樣的演出？

身為一個對健康教育求知若渴的發情期動物，日本拍的AV成人片一直是咱們的知識庫，我們看著裡面男女優的肉搏戰增加我們的性知識，雖然常被另一半覺得在出怪招甚至太超過，但不得不說看了那些片子讓我們上戰場更有自信也更有幹勁⋯⋯

深田詠美曾一再幫處男男優成為真正的男人。 圖╱翻攝自amazon

只是和過去相比，最大的不同就是那神秘的面紗不見了：資訊流通，女優逐漸網紅化，很多人甚至斜槓去做Youtuber把業界秘辛當吸引流量的內容，所以很多以前不能說或不敢說的拍片方式，現在成了必須優先告訴大家的頭條新聞。比方說所謂的「童貞卒業」，也就是替沒有性經驗的小男生開處的企劃，在過去，我們最多是懷疑片商到哪裡找那麼多處男演出，畢竟我們在片商官網從來沒看過「誠徵處男」的廣告，但在急於吸睛的女優深田詠美及清水健的YouTube影片中，秘密公開了－－

原來全業界有三位處男男優，他們專門用來拍童貞卒業的作品，所以清水健忍不住說他們「天天都在拋棄處男」，深田詠美也說「我幫他們脫離處男了好幾次呢」，至此困擾大家多年的疑問迎刃而解，為什麼各片商都愛拍處男畢業的作品？為什麼處男源源不絕？原來大家都靠那三位多毛、大肚以及早洩男幫忙，甚至有女優一再和他們合作不斷破處⋯⋯

風間由美揭露了口爆的秘密。 圖╱翻攝自eroerogazo

但又何只這些作品造假？

這一行最資深的女優「風間由美」就在自導自演的低成本AV中揭露了吞精片拍攝的技巧：在演出前會先讓女優含住調製好的特調精華液，男優在接到導演打的信號後就會仰天長嘯怒吼一聲假裝打個冷顫後再讓女優把含在嘴巴的東西吐出來，看起來就很像被口爆了－－換言之，女優根本沒有被射到嘴巴裡，不管是吐出來的還是吞下去的也都不是男優的精華。

中出片一大堆但沒有一支是真的。 圖╱翻攝自amazon

知道了吞精在玩什麼把戲，就明白很多人喜歡看的「中出」也是造假空間極大。之前有不少廠商沒打馬賽克的母帶在市面上流竄，除了由愛可奈超級敬業說幹就幹，你會發現早在2011年那個創作自由的年代就已經有痴女系的女優被戴套中出－－是的，雖然很多片商會叫男優在鏡頭脫掉保險套，但其實裡面他們還戴著另一個剪掉前面套環、裡面塗了凡士林的保險套，因為剪了套環，所以馬賽克打上去不容易察覺，因為塗了凡士林有點黏性，所以只要動作不要太大也不容易脫落，然後就和之前講的吞精片造假一樣，事先把特調精華液打進去女優下面，等到導演打信號然後男優蒼龍一吼震雲霄，拔出來讓裡面的白濁液體流出來就大功告成了〜

更不要說是「潮吹」了，被抓到接水管或是倒礦泉水的女優可多了，所以有人可能會說了，媽的全是造假，那AV還有什麼好看的？

潮吹片有一堆女優被抓到接水管。 圖╱翻攝自twitter@kanaMomonogiR18

這不禁讓我想到之前「水之魔動王」紅音螢在大學演講時勸告大家的，AV是一種「演出」而不是性愛記錄片，把片子當做教科書是很不健康的事。近年來也愈來愈多女優認同這個理念，她們覺得自己是來表演的，也不認為片商用後製或道具配合演出製造聳動標題有什麼不對，像宮村菜菜子就以電影為例告訴大家：「你不會以為鋼鐵人流的血是真的吧？」

好吧，女優都這麼想，我也不方便多講些什麼，只能說「把我射出去的還給我」！