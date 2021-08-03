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三上悠亞試穿牛仔褲「翹臀若隱若現」 網友噴血︰超害羞

香港01 / 撰文：沉默是柑
三上悠亞認真分享網購產品。（三上悠亞YouTube頻道）
三上悠亞認真分享網購產品。（三上悠亞YouTube頻道）

AV天后三上悠亞近年轉戰YouTuber行列，拍攝美妝、跳舞、日常挑戰等多種題材影片。近日她上傳影片分享平價網購衣服，她穿上泳衣、緊身連衣裙等大露身材，但最引人注目的竟是一條外表看似平平無奇的牛仔褲，穿上去比大尺度比基尼更令人害羞！

三上悠亞近日上傳兩條試穿影片，試穿多款平價購物網SHEIN的衣服。雖然她說自己很認真在分享網購產品，影片中亦有好好說明產品質地、價錢等細節，但仍然難阻觀眾將焦點放在她的豐滿身材上。

她最初試穿的幾款衣服都款式尚算正常，貼身剪裁令她更顯性感，但試到最後一款牛仔褲時，獨特的設計連她自己都臉紅著說︰「太害羞了吧」。

這條黑色牛仔短褲背面全是鏤空設計！穿了好像沒穿一樣，露出整個臀部，三上悠亞忍不住說︰「太害羞了吧」。（三上悠亞YouTube頻道）
這條黑色牛仔短褲背面全是鏤空設計！穿了好像沒穿一樣，露出整個臀部，三上悠亞忍不住說︰「太害羞了吧」。（三上悠亞YouTube頻道）

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文章授權轉載自《香港01》

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