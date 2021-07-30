【一劍浣春秋】成為AV女優 她們付出了這樣的代價！

成為AV女優，生活會有什麼變化？

雖然做愛是人類的本能，不過私底下搞和鏡頭前啪啪啪還是兩回事，所以在被星探發掘、與事務所簽約後這些女孩就要學習如何成為AV女優。

首先，你要告別過去的人生，迎接加入暗黑界的新身分，經紀公司會給你新的藝名和全新的人設，你必須去習慣新的身分然後加以改變－－拿在床上的事來說好了，現在女優當Youtuber的很多，有不少人會提到在鏡頭前和私底下做愛是天差地遠，像深田詠美就曾說私底下做愛時不太喜歡女上男下的騎乘位，因為只有工作才要騎上去，私底下做大多還是以傳教士位為主⋯⋯

深田詠美說鏡頭前和私底下做愛完全不同。 圖╱翻攝自twitter@FUKADA0318

那，要怎麼學習演出呢？

很多人以為經紀公司會請男優來「試車」，讓女優知道AV界不是那麼好混的－－其實沒有，叫男優肉體指導是要付錢的，事務所大多是叫女優拿片子回家看，揣摩人家是怎麼在鏡頭前和男優「互動」；這時候事務所也會要求這些準備出道的女優開始練習簽名，並且學習如何在社群上和粉絲交流，因為這時代的女優不是把戲演好就行，為了要讓作品有買氣，你還要想辦法成為一個網紅，在社交媒體上有人氣……

由於肺炎疫情，新人真的很多。 圖╱翻攝自twitter@kanami_mai_

然後就迎接出道了！

一般來說從入行到正式出道大概會用掉半年的時間，但做好職前訓練就是一個很棒的AV女優嗎？也不見得，由於大多女優只能看AV揣摩演出的感覺，真的上場在大家面前演出是緊張得要死腦袋一片空白，像大家很喜歡的「葵（現在改名為小野夕子）」就曾說過前三片都不知道自己在演什麼鬼，雖然片子出來看起來很像回事，但看到劇本只有提示要講的台詞還是慌張的像是張無忌練太極劍一樣什麼都忘了，只能乖乖地任男優為所欲為然後希望導演不要喊卡⋯⋯

葵說剛開始完全不知道怎麼演出。 圖╱翻攝自faleno

但接下來才是考驗的開始！

張開雙腿、迎接撞擊、把片子拍完以後就真的是AV女優了！首先你會面臨市場的考驗，以前當學生的時候一個學期有三次月考，但當AV女優後是每個月都要被銷售排行榜考驗，能不能繼續被片商寵愛、固定有工作可以和男優打炮就看你能拿第幾名，像水野朝陽就曾說過每到月底排行榜準備公布那幾天她都會睡不好甚至緊張到胃痛，就怕成績下滑或是在排行榜根本找不到自己的名字〜

銷售排行榜讓水野朝陽壓力超大。 圖╱翻攝自madonna-av

另一個問題是，大家都會知道你拍AV了！

經紀公司ACT的社長說得好，過去，他會和女優保證「絕不洩露你的真實身分」，現在，他都和女優說「要有身分曝光的心理準備」－－是的，進入網路時代，AV界已經不像過去一樣罩著神秘的面紗，由於作品資源取得容易（日本也很多人在看盜版），再加上好事者眾，所以女優身分曝光的可不是一個兩個而是一大堆，在日本鄉民聚集的5CH有一堆人把女優的過去曝光甚至連本名都不放過！

朝日鈴的LINE群組都是自己的AV。 圖╱翻攝自twitter@wish_rin_

我曾經把日本鄉民曝光的女優本名和手上的資料做比對，發現絕大多數是正確的，錯大概只錯在字不對但發音正確（比方說波多野結衣寫成波多野結依）還有姓氏有誤，也許你會覺得姓氏錯了還算對嗎？那你一定是忘了日本女性嫁人時要跟著老公姓，離了婚就要改回原來的姓，嚴格說爆料仍然正確的；而且就算你不上網不看酸民嘲諷也沒用，才剛出道的女優「朝日鈴」就說片子才剛發，包括自己在內的高中同學Line群組就到處都是影片，完全不管她的感受⋯⋯

這就是AV女優會面臨到的問題，也難怪很多AV女優在下海後會選擇切斷所有關係當個自閉兒，只是問題來了，你犧牲了人際關係在大家面脫光光和年紀可以做你阿公的男優做愛是不是值得？從AV女優現在平均壽命不到半年的現在，答案很明顯啊〜