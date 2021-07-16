【一劍浣春秋】是社畜還是女優？SOD女子社員完全解密！

你喜歡看SOD女子社員嗎？

顧名思義，她們就是在SOD集團上班的女性職員，和一般公司不一樣，她們是有制服的，統一的白色襯衫、藍黑色窄裙加上識別證，在各個活動時都可以看到她們忙進忙出，大家應該很熟悉了：

不過對很多影迷來說，她們拍的片子才是重點！

真正的女子社員要做很多事的。 圖╱翻攝自dmm

是的，正所謂SOD什麼都是真的，人家只能和女優合作，他們連來上班的員工都可以拿來拍片，這也讓很多影迷誤會了，以為只要去SOD上班就會拍AV⋯⋯

近來最讓人覺得不可思議的就是從櫻井彩開始登場的宣傳部女子社員吧？她們會陪著女優一起參加活動，由於外型不輸女優又是在台下直接和影迷互動，所以很快就人氣爆發成為另類的偶像；然後SOD集團馬上就安排她們走進攝影棚，從拍片的小幫手變成作品的女主角！

於是她們作品支支大賣，一片接一片地拍然後照樣跑女優的宣傳活動，因為夠親民所以幾乎參加活動的影迷都會捧場支持她們的作品，甚至買氣超過SOD集團的主力女優⋯⋯

女子社員是很多影迷喜歡的對象。 圖╱翻攝自dmm

接下來她們就不做SOD女子社員、轉職成為AV女優了！

這樣看起來是合情合理，畢竟當女優的收入應該比做女子社員當社畜一直加班好多了，然後SOD集團就會找下一位宣傳女子社員，接下來的淺野惠美、市川雅美以及加藤桃香個個都是一時之選，市川雅美轉職後甚至還加入偶像團體「惠比壽麝香葡萄」，在明日花綺羅退團後接手了隊長的位置，成為業界最頂尖的女優之一。

市川雅美發展最好，還成了惠比壽麝香葡萄的隊長。 圖╱翻攝自dmm

所以，想當女優可以從女子社員幹起？感覺這也是不錯的途徑對嗎？

如果你這麼想，那誤會可大了！

是的，別被SOD靈活的宣傳策略給騙了，女子社員有兩種，一種就是在人力銀行寄履歷表透過面試到SOD工作的女子社員，這種真的是去工作的，從作品企劃、準備道具、片場盯拍、活動構思以及現場執行全都由她們包了－－光看工作內容就知道她們很辛苦，工作時間長不說而且三不五時還會接到新任務要加班，所以她們流動率很高，能做到一年就是資深前輩了⋯⋯

第一代宣傳部女子社員櫻井彩。 圖╱翻攝自mywife

那櫻井彩開頭的女子社員呢？對，你應該猜到了，她們是由各AV事務所直送到SOD、以女子社員的人設出道的AV女優，這些事不只從櫻井彩到加藤桃香這些在宣傳部出道的女優都知道，就連其他的女子社員也都知道她們不是一般同事。

所以私底下這些女子社員們的相處很微妙，因為知道那些人其實是AV女優，所以活動時大家看起來像同事，但私底下可就不是這麼回事了：這些表面是社員其實是女優的人平常是根本不會到公司上班的，就連活動時她們也不用事先和大家集合一起行動，時間到有出現在會場就好〜

加藤桃香是最後一位升到SODSTAR的宣傳社成員。 圖╱翻攝自eroerogazo

這樣子大家感情會好就有鬼了：我們都知道很多女優的人生過得一團糟，甚至很多本就是爛人，所以她們做女子社員是會出包的－－比方說活動時間到了卻沒出現，比方說在活動現場擺爛看著人家忙進忙出自己完全沒事幹，比方說有人和其他女子社員借錢然後「忘了還」，讓大家氣得半死⋯⋯

所以SOD這招雖然玩得好，但碰到很白目的女優就麻煩了，真正的女子社員會苦不堪言的，所以在加藤桃香後就沒有人去宣傳部偽裝女子社員再高升STAR當專屬女優了。只是雖然沒有高階女優出道，還是有很多人偽裝女子社員拍AV，看來對OL有興趣的影迷還真不少〜