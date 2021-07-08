女友辣穿低胸深V衣遭問「網路不好？」 真相曝光網看傻

全國三級警戒再度延長至7月26日，不少人在家都悶壞了！近日就有一名女網友去超商買東西時，穿著低胸深V上衣「辣一下給男友看」，沒想到男友竟問「妳是不是網路不好？」讓女友感到十分疑惑，原來是她的衣服造型看起來像wifi符號，笑翻大批網友。

該名女網友在《Dcard》發文表示，和男友去超商買東西，想說難得出門就打扮一下，於是換了疫情前買的新衣服，「在家太慵懶，順便久久辣一下給男友看」，男友看到後大讚「妳穿這樣好辣喔，我喜歡」。

隨後卻接著問「但妳是不是網路不好？」女網友回答「沒啊！我4G欸」，男友則說「那妳幹嘛要自帶wifi出門」，原來是女網友身上的低胸深V上衣前有一條一條的橫狀線條，乍看之下像是wifi符號，讓她忍不住笑說「回去看久了，越看越像wifi」。

照片曝光後，網友紛紛留言「真的有像欸」、「有辣給分，雖然穿搭詭譎」、「如果是高腰瑜伽褲就更好了，身材很讚」、「學妹，妳密碼多少借連」、「如果是我女友，我會讓她收訊不良」。