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打疫苗放聲尖叫！網狂問為何選科興 鋼琴女神一語吐大馬現況

聯合新聞網 / 綜合報導
來自馬來西亞的鋼琴家李元玲，同時還是名芭蕾舞者、演員。 圖擷自李元玲IG
來自馬來西亞的鋼琴家李元玲，同時還是名芭蕾舞者、演員。 圖擷自李元玲IG

馬來西亞女鋼琴家李元玲，是中國著名鋼琴家李雲迪的徒弟之一，她除了彈得一手好琴之外，有健身習慣的她也時常PO出美照，窈窕曲線更被網友封為「鋼琴女神」。近日她在Instagram上傳一段接種疫苗卻放聲尖叫的影片，原本該是篇逗趣貼文，不料卻因為科興疫苗讓底下網友留言變了調。

李元玲在IG上PO出一段接種疫苗影片，原本神情還算淡定，但當針頭一扎進肉後，卻讓她顧不得「鋼琴女神」的形象，瞬間皺眉、放聲尖叫，逗趣反應讓網友直呼「被扎的時候好可愛」、「真的那麼痛嗎？」、「小貓在叫了」、「超討厭打針+1」。

除了打針尖叫引起網友討論外，李元玲在文末標記接種科興疫苗也讓網友紛紛熱議，「應該選擇更有效的輝瑞或莫德納代替」、「為何選科興？應該選更有保護力的輝瑞或莫德納」。

面對眾多網友質疑為何接種保護力較低的科興疫苗，李元玲也親自回覆「我們不能做任何選擇」，雖然馬來西亞民眾無權選擇要接種哪個廠牌的疫苗，但她同時強調「接受政府安排接種疫苗是一種社會責任」。

針對網友納悶為何接種保護力較低的科興疫苗，李元玲親自回應，馬來西亞民眾無法選擇要打哪牌的疫苗。圖擷自李元玲IG
針對網友納悶為何接種保護力較低的科興疫苗，李元玲親自回應，馬來西亞民眾無法選擇要打哪牌的疫苗。圖擷自李元玲IG

來自馬來西亞的鋼琴家李元玲，熱愛運動的她不時上傳性感照。圖擷自李元玲IG
來自馬來西亞的鋼琴家李元玲，熱愛運動的她不時上傳性感照。圖擷自李元玲IG

馬來西亞 Instagram 輝瑞 疫苗 莫德納疫苗

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