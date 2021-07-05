快訊

雨炸高雄！ 路竹、永安3小時內累積雨量飆破百毫米

英國凱特王妃接觸確診者 須自我隔離10天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「最期待復出」排行榜亞軍！消失3年回歸 成人片女優親吐內幕

聯合新聞網 / 綜合報導
河北彩花甜美外型吸引不少粉絲。圖翻攝自河北彩花Twitter
河北彩花甜美外型吸引不少粉絲。圖翻攝自河北彩花Twitter

因擁有豐滿上圍和傲人身材而被封為「直球偶像」的女優河北彩花，在3年前於暗黑界銷聲匿跡，直到上月（6月）突宣布回歸，令粉絲驚喜振奮。2018年4月出道的她，雖僅發布過6支影片，卻因她的顏值與表演讓觀眾印象深刻，成為強力新人。雖才剛剛復出，但其新作、精選，以及過去的作品都再次熱賣，爬上本月銷售排行榜第一名。

今年21歲的河北彩花擁有鄰家女孩的甜美外型，被片商S1冠上「直球偶像」封號，甫出道就引起轟動，受到觀眾喜愛。然而推出6部作品後，正值火紅的她卻突然消失，這也讓她被網友們票選為「最期待這位女優復出」排行榜的亞軍。暨上月河北彩花宣布回歸，粉絲們行動力挺，讓她的復出作品藍光版及DVD版全數攻佔成人網站當月排行榜冠軍、殿軍，延續出道佳績。

河北彩花甫申請帳號就吸引數萬粉絲追蹤。圖翻攝自河北彩花Twitter
河北彩花甫申請帳號就吸引數萬粉絲追蹤。圖翻攝自河北彩花Twitter
過去不玩社群媒體也不參加露臉活動，非常有神祕感的河北彩花，近日首度透露消失原因，原來當年因為隱瞞家人偷拍謎片，雖然極力向親友隱藏與否認，最後仍紙包不住火，身分曝光後令她十分困擾，無奈只好全面取消相關工作。直到她看到影迷的評論，才發現自己受到大量粉絲喜愛，遂決定復出。

而河北彩花重回工作後，不走過去神祕路線，6月底開通個人Twitter帳號，不時更新美照、可愛影片和粉絲互動，也透過帳號宣傳新作，吸引數萬名粉絲追蹤，與觀眾增添親近感，拉近不少距離。

女優 社群媒體

延伸閱讀

國小男童公然撲倒高中女「強吻」 拍攝者旁觀嬉鬧引眾怒

在家久坐又腰痛嗎？ 名醫提解方：睡眠注意這幾點就能改善

抓蝸牛5小時賺2千？日本離島打工訊息讓網友暴動：想加入！

「真珠美人魚」回來了！ 作者宣布連載再開 粉絲狂歡：超期待

相關新聞

【一劍浣春秋】八成影迷不買片！AV片商怎自救？

看來大家都忍很久了，在令和玲自爆零收入後，愈來愈多女優在社群網站上爆料，告訴大家AV界有夠不好混！

「最期待復出」排行榜亞軍！消失3年回歸 成人片女優親吐內幕

因擁有豐滿上圍和傲人身材而被封為「直球偶像」的女優河北彩花，在3年前於暗黑界銷聲匿跡，直到上月（6月）突宣布回歸，令粉絲驚喜振奮。2018年4月出道的她，雖僅發布過6支影片，卻因她的顏值與表演，讓觀眾印象深刻，成為強力新人。雖才剛剛復出，但其新作、精選，以及過去的作品都再次熱賣，爬上本月銷售排行榜第一名。

她花3年時間運動成越南「健身KOL」 社群吸引百萬粉絲朝聖

「天使面孔魔鬼身材」的健美KOL、越南網紅KOL宣安（Le Xuan Anh，IG：lebong95）在6、7年前還就讀大學時...

日本「格鬥妖精」激似林志玲爆紅 曾與明日花綺羅戲中激戰

不老女神林志玲一向給人感覺溫柔又有氣質，你能想像她如果化身格鬥高手是怎樣嗎？近日有一位日本格鬥高手，人稱「摔角界林志玲」的赤井沙希在微博走紅，她不但擁有與林志玲激似的美貌和氣質，格鬥實力更是超群。

俄羅斯最美「女DJ」揚名國際 曬美照粉絲暴動：好像電玩人物！

俄羅斯有一位名為Nina Kraviz的知名女DJ，不僅在音樂路上有著傑出表現，更有著深邃五官的姣好外貌，被稱為「俄羅斯最美的女DJ」。最近外國媒體，就報導這位才貌兼具的優秀女性，是怎麼成為知名DJ的。

【一劍浣春秋】頂級新秀沉淪零收入！為何女優容易上當？

在堀內未果子爆料片商愈來愈摳，拍片不請化妝師也把午餐經費縮減到300日幣(合台幣75元)、連麥當勞套餐都買不起後，看來很多女優是心有戚戚焉，大家都上網吐苦水啦〜

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。