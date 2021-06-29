她花3年時間運動成越南「健身KOL」 社群吸引百萬粉絲朝聖

「天使面孔魔鬼身材」的健美KOL、越南網紅KOL宣安（Le Xuan Anh，IG：lebong95）在6、7年前還就讀大學時，一旦心情不好就會暴飲暴食，結果體重攀升至63公斤（約139磅），令身材走樣。大學畢業後她突然覺得自己肥得像1個球，於是決定運動瘦身，成功減肥至只有約50公斤（約110磅）。不過運動愈做愈上癮的她，慢慢更成為了健身界KOL，在社交體媒上大曬健美身材，勁吸超過120萬名粉絲。

越南網紅KOL宣安（Le Xuan Anh）過去照片。圖／翻攝自網路

宣安的IG有高達120萬名粉絲，非常有人氣。圖／翻攝自IG @lebong95

宣安成功瘦身，在社交媒體上經常都大曬身材。圖／翻攝自IG @lebong95

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文章授權轉載自《香港01》