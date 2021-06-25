【一劍浣春秋】頂級新秀沉淪零收入！為何女優容易上當？

在堀內未果子爆料片商愈來愈摳，拍片不請化妝師也把午餐經費縮減到300日幣（合台幣75元）、連麥當勞套餐都買不起後，看來很多女優是心有戚戚焉，大家都上網吐苦水啦〜

最驚人的莫過於以天皇年號為姓的「令和玲」，她在twitter驚爆自己上個月的收入是0，一毛都沒有，而且這種慘狀已經持續一陣子了，這個月到現在為止她也沒有賺到錢，而再上個月她也只賺到了三萬日幣（合台幣7500元），如果不是要支援經紀公司拍攝YouTube的作業，搞不好影迷早就一二三木頭人一起忘了她⋯⋯

所以令和玲愈想愈火，在留言中提醒想來AV界賺皮肉錢的女孩「別被星探的花言巧語騙了」，AV界難混得很，就她所知能固定接到片商Offer不用擔心收入的女優，在這一行連一成都不到，很多人過得苦哈哈的等不到片約，連正常生活都是奢求！

自爆零收入的令和玲。 圖╱翻攝自s-cute

為什麼會這麼慘呢？難不成是令和玲條件不好？

也不會喔，想當初令和玲也是下港有出名的頂級新秀，剛出道時以「赤梨美來」之名闖蕩江湖的她是在業界最強的片商S1登場，身材火爆、床上超飢渴的演出被看好可以成為火力最強的發片機器；後來沈潛了一陣子再出，改名為「令和玲」的她又被稱為是人妻教科書，可見不是她條件不好，至少片商是蠻看好她的，只是－－

只是令和玲真的沒有觀眾緣吧，人家是雷聲大雨點小，她是連雨都沒有下來，而且看起來她恐怕無力扭轉零收入的慘狀。這時候我們就有兩個問題了，一個是星探的嘴騙人的鬼，但為什麼有這麼多女優上當？另一個就是最近三個月這麼慘了，令和玲為什麼不考慮轉行？這樣子下去根本不可能反敗為勝的⋯⋯

麻里梨夏在走紅前曾經有過一段刻苦的日子。 圖╱翻攝自s-cute

後面那個問題比較簡單，因為很多人也不知道自己能做什麼，再加上有像麻里梨夏這樣生涯倒吃甘蔗愈拍愈好的例子，大家都覺得也許再撐一下就能等到機會；只是過去很多等不到機會的女優會去超商或是100元雜貨店打工應付生活開銷，但現在因為肺炎疫情之故，打工的機會變少，所以很多女優什麼事都沒得做只好賦閒在家。

其實很多女優已經看破了，所以這一行大家待的時間愈來愈短。至於為什麼星探花言巧語總是有人上當？這大概有兩個原因，一個是她們對讀書比較不在行，有些人甚至有社交障礙，所以就算星探用類似暑假打工陷阱的話術來洗她們還是會成功；另外一個令人悲傷的事是有時候這些女優覺得自己很聰明，認為自己絕對不會上當受騙，也認為自己有本事在暗黑界輕鬆賺錢發大財，等到真的頭洗了才知道原來自己並不如想像中的聰明。

八乙女奈奈出道沒多久就消失了。 圖╱翻攝自dmm

有誰是這樣自以為聰明的？其實很多，她們一開始被星探和經紀人灌了迷湯，以為天下天下唯我獨尊，一開始也大多真的有嘗到甜頭，像曾是地下偶像的八乙女奈奈，剛出道的時候又是說自己連泳裝都沒穿過就要拍AV，又說早就沉迷性愛無法自拔，但沒多久她就知道AV界就和酒店一樣，是新鮮肉體的時候人人搶著要你合作，等到更新鮮的肉體出來後就被冷落一旁，最後只能黯然離開，連說再見的機會都沒有！

但令和玲也好、八乙女奈奈也罷，她們都不會是最後一個發現AV界很難混的前大物，尤其現在肺炎疫情這麼嚴重，太多找不到工作的女孩被錢逼下海，想必不用多久，又會多一群人大嘆業界黑暗、不如歸去〜