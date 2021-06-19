南韓啦啦隊正妹戴口罩跳舞仙氣逼人！網友挖出照片：美到窒息

雖然棒球這項運動在香港不算太流行，但在南韓，棒球就等於「國民運動」，就算不懂棒球的人，都總會試過到球場看比賽，感受一下熱鬧的氣氛。除了偶爾會有明星進行開球儀式之外，中間休息期間亦會有啦啦隊表演炒熱氣氛。以下這名啦啦隊美女，近日因為戴著口罩應援而被瘋傳。有網友起底找出她的IG，發現她就算沒戴口罩也非常好看。

1999年出生的朴玹英（音譯），現時是棒球隊「SSG登陸者（SSG Landers）」的啦啦隊隊員。因為疫情關係，除了棒球隊隊員在下場比賽時可以豁免不戴口罩，所有人士都要配戴口罩，包括啦啦隊隊員。雖然樣子被口罩遮蓋著，但朴玹英的「仙氣」仍然洩露出來。

身高173cm的她，擁有完美的身材比例，加上白裡透紅的皮膚，一雙又圓又大的眼睛，給人一種清純但又火辣的感覺。不少網友起底找出她的IG，大讚她就算脫下口罩也非常好看，留言表示「史上最好看的啦啦隊」、「可以出道當IDOL」、「外表、身材樣樣都有」。

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文章授權轉載自《香港01》