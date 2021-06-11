【一劍浣春秋】AV神話將破滅？日本業界人士這麼看！

那天有個朋友在PTT的AV女優版發言，質疑日本AV的神話是否走到了盡頭？

為什麼？發文者認為因為網站Pornhub上的自拍更勝於日本AV，他覺得日本AV企劃沒有突破、無碼片商大幅衰退，沒看頭了⋯⋯

文章一出引起非常廣泛的討論，有些人認同現在的日本AV真的沒有2000-2010年的水準，也有些人認為Pornhub的自拍和日本AV是兩碼子事，湊在一起談很奇怪，大家挑自己喜歡的看就行。至於日本人自己是怎麼看呢？就讓小弟我來給各位說說。

無碼片商大幅衰退。 圖╱翻攝自caribbeancom

首先，有關無碼的部分，發文者講的沒錯，日本無碼片商確實狀況很差，能用的女優不多，在業界的影響力也下降不少，那是因為日本法律本就禁止沒打馬賽克的AV在市面流通！原本政府對此是睜一隻眼閉一隻眼的，但在女優「藤原瞳」告發自己是被經紀公司的合約陷阱強逼拍片後，執法單位才發現她無碼片一大堆，接下來就針對這些把公司註冊在國外的無碼片商大執法，先是把他們在東京的販點掃蕩一空，接下來把拍片的和仲介女優的約談到案，最後是公布了男女優的本名和出生地，把無碼片商的中下游一次打趴了〜

很多人覺得日本政府是為了東京奧運才這麼做的，因為不只是無碼片商有事，有碼片商也遭到了嚴重的打擊，因為藤原瞳不只有一堆無碼片，她的有碼片也很精采，什麼演出都有，在經過清查後，從此我們就沒有了男女優大規模械鬥的「感謝祭」，以及藍天為帳大地為床的「露出片」，很多知名作品像是「Moodyz大感謝祭」以及「100人X中出」就此走入歷史而且片商還主動下架再也不賣了⋯⋯

百人戶外混戰從此消失。 圖╱翻攝自honnaka

再加上預防性下架的「未成年」、也就是叫長相超蘿莉的女優扮成幼稚園學童模樣的作品直接消失，以及前一陣子馬賽克突然「長大」愈看愈不清的狀況，也難怪有人會覺得日本AV界走到了盡頭。而業界人士怎麼看呢？之前他們也坦承這一行「相當疲憊」，最美好的日子已經過去，現在大家不是賺不到錢，而是和過去全裸監督美好的時代相距甚遠，想要市場恢復盛況不改革是不行的－－

然後，肺炎就來了。

看似利空，對AV界來說卻是感覺複雜，明明大家都覺得這樣撐下去沒什麼不會更好，但現在卻有大量的新鮮肉體湧入求發片，我們都知道這一行最重要的就是女優，也知道三上悠亞超香、橋本有菜腿超長、桃乃木香奈還超可愛，但真正要讓大家有錢賺讓影迷可以無腦手刀消費的還是新鮮的肉體，這麼多新人湧入，反而在疫情猖獗百業蕭條的這時候造就了AV界久違的榮景。

新人超級多造就現在的榮景。 圖╱翻攝自s1s1s1

所以，等到奧運結束，日本AV界就能恢復元氣了？

我看是不見得，日本人是很墨守成規的民族，改了以後如果沒有特別需要是不會改回去的：像無碼片，經紀公司不久前聯合起來組了一個對應小組，就是要防止有人又偷偷地讓女優露出尿尿的地方；至於那些我們懷念他的名作呢？日本政府之前都示範了只要你違法我就是把從製片的到拍片的還有男女優通通請去警察局泡茶，如果你是片商，在沒有得到肯定不會出事的答覆前，誰敢重啟那些作品？

感謝祭回不去了。 圖╱翻攝自amazon

再加上疫情導致邊境封鎖，原本寄望的海外市場也退燒不少，也難怪有人會覺得日本AV的神話要破滅惹－－如果你問我的看法，我認為用「神話破滅」來形容有點太超過了，但你說這一行會有什麼突破也不容易，雖然現在新人多到滿出來讓人看了很HIGH但也就是這樣了。

不要說Pornhub了，還有FC2影音平台，再加上華人圈的SWAG、麻豆等傳媒，還有些女優玩Only Fans玩得不亦樂乎，雖然日本成人片有他的水準在但挑戰可不是普通的多，就看看接下來會有什麼發展吧〜