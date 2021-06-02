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浴巾滑落微露嫩白胸 啦啦隊女神陳怡叡曬性感泡湯照

聯合新聞網 / 綜合報導
陳怡叡貼出出遊拍攝的性感泡湯照，照片中她綁著俏麗包包頭，僅用一條浴巾圍住身體，火辣身材大放送。圖／取自陳怡叡IG
陳怡叡貼出出遊拍攝的性感泡湯照，照片中她綁著俏麗包包頭，僅用一條浴巾圍住身體，火辣身材大放送。圖／取自陳怡叡IG

中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員陳怡叡（Yuri）長相甜美，火辣身材有目共睹，更獲封「最正啦啦隊女神」。昨（1日）她曬出先前與友人出遊泡湯的照片，只見她僅圍著一條浴巾相當性感，又因浴巾吸水變重，雪乳呼之欲出，令粉絲大飽眼福。

陳怡叡昨（1日）在Instagram貼出一張養眼照片，替節目愛玩客宣傳。她也坦言疫情在家不能出門十分想念過去出遊的快樂時光，「好想念可以出去放風吃吃喝喝的日子啊。」圖中可見她與Rakuten Girls副隊長筠熹都將長髮綁成俏麗包包頭，僅用一條浴巾圍住身體，火辣身材大放送。

陳怡叡加碼貼出一張限時福利照，圖中可見浴巾向下滑落，美乳呼之欲出，令網友大噴鼻血。圖／取自陳怡叡IG
陳怡叡加碼貼出一張限時福利照，圖中可見浴巾向下滑落，美乳呼之欲出，令網友大噴鼻血。圖／取自陳怡叡IG

此外，陳怡叡更加碼福利大放送，她在限時動態貼出「犯規庫存照」，她還調皮透露「浴巾吸水變重要掉了」。圖中可見她圍著浴巾向下滑落，飽滿美乳遍覽無遺，性感身材相當吸人眼球。貼文也引起熱烈討論，網友直呼「這樣可以嗎？」

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