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不只單腳腳麻 正妹醫師打AZ疫苗出現「這輩子從來沒有過的痛法」

聯合新聞網 / 綜合報導
醫師綠肥兒近日在其IG上分享打完AZ疫苗的狀況。圖擷自IG
醫師綠肥兒近日在其IG上分享打完AZ疫苗的狀況。圖擷自IG

新冠肺炎本土疫情嚴峻，目前許多醫護人員皆站上第一線照顧確診的民眾，十分辛苦，一名外型甜美擁有姣好身材的女醫師「綠肥兒」近日也在其IG上分享自己打了疫苗後的狀況，並附上一張泳池美照，引發網友們讚嘆。

綠肥兒說，打疫苗後隔天身體出現滿滿的痠痛，甚至出現劇烈頭痛、單腳腳麻外加感覺遲鈍，讓她想到「血栓」。所幸之後症狀逐漸緩解，證明只是虛驚一場，不過她仍提醒，若有年輕女生注射AZ疫苗，還是要多注意一下，記得多喝水，她也說「可以打到疫苗，已經是這場疫情中，不幸中的大幸。」

她提到，以目前疫情來看，群體免疫及打疫苗是最好的辦法，不管背後原因如何，希望全民都能儘快有高品質的疫苗可以注射，期待雨過天青的那一天，大家可以到時大家就能各種「報復性」消費＋旅遊。

底下有網友留言說，「超希望政府現在能報復性買疫苗」，她回覆說「沒錯，未來COVID很可能變得流感化，每年都要預測流行的病毒株或突變種，然後年年打疫苗了。」

也有人表示，各疫苗都有血栓風險但無法直接證實，不過打完真的很不舒服。綠肥兒也回說，她自己打完真的被那個痛嚇到，「似乎是這輩子從來沒有過的痛法。」加上她學長說在急診遇到打了AZ疫苗十天後出現腦部靜脈栓塞的病人，一開始也是以劇烈頭痛來表現，就讓她更加緊張了，還好最後自己症狀緩解。

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