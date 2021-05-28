【一劍浣春秋】女神變惡魔！那些年、表現脫序的女優們⋯

魔鏡啊魔鏡，你能告訴我AV界最重要的是什麼嗎？

當然是女優啊，我們都知道清水健很壯、森林原人很粗、還有吉村卓的舌頭很厲害，但能讓AV片商賺到錢絕對不是因為男優努力幹活，而是要有像三上悠亞這樣的好女優很能幹或很能被幹⋯⋯

所以經紀公司還是片商都把女優視為最重要資產，不過話說回來，別看女優個個如花似玉沉魚落雁傾國傾城，她們亂起來真的叫人想打屁屁，只是為了保護她們的買氣，經紀公司和片商不願多說罷了。

不信？那就讓我用不具名的方式講幾個小故事吧！

三上悠亞很敬業。 圖╱翻攝自twitter@yua_mikami

首先要和各位強調的是，大部分的一線女優都不會、也許也不敢太機車，像三上悠亞，在工作之餘她就是固定和經紀人及化妝師聊天。對啦，她是展開了圓的領域讓其他人很難打進來，但對廠商而言，只要她不睡過頭然後工作時不耍大牌就阿彌陀佛了，而這些毛病三上都沒有－－只要先講好工作內容，現場不要有太多變化，三上都樂於配合而且全力以赴，至少小弟我沒聽過廠商抱怨她不敬業。

那大家最怕的是什麼樣的女優呢？排行榜第一相信很多人猜得到，就是「男朋友管太多的女優」！

是的，AV女優有男朋友是很普遍的現象，有些甚至還嫁了人，她們的另一半有些是吃軟飯的、有些是沒辦法就愛到了、還有些是被蒙在鼓裡，但不管他們是怎樣都好，大家最怕的就是他們干涉女優的工作－－

被男友逼退的熊倉祥子。 圖╱翻攝自prestige-av

比方說某天后級女優的男友就堅持作品的企劃一定要給他一分，不然那女優就別想出門拍片－－當然，他一定會對片商的企劃有意見，口味太重的企劃不拍、缺乏質感的片子也不要、沒辦法彰顯女友特色的當然是謝謝再聯絡，這不但讓出去洽談的經紀人一個頭兩個大也讓片商不開心，不知道女優的男友到底是在嫌什麼；但你說AV生涯被男友主導也就算了，更糟的是女優直接被男友逼退，拒絕再玩！

蚊香社的熊倉祥子就是這種狀況，大好的AV生涯就在男友整天幹譙下終結，但她至少片子發出來了；最扯的是有些女優片子拍好了，也完成後製作業了，然後一通電話打來說男友不准片子發出來，請問片商該怎麼辦？

當然只能硬吞下來讓片子永不見天日了，也許有人會覺得奇怪，不是都簽了同意書嗎？但沒辦法，這年頭大家都怕惹麻煩，如果男友天天打電話來鬧也就算了，最怕的是他把事情抖到媒體然後給你安一個「強逼拍片」的罪名，那是跳到黃河也洗不清的。

說自己不舒服然後跑去玩的野野原薺。 圖╱翻攝自graphis

當然，問題不會只出在女優男友身上，這年頭有問題的女優也不少，不敬業的例子比比皆是，比方說該去拍片的時候人沒現身或大遲到、該活動的時候忘了帶該帶的東西或是工作的時候不是意興䦨珊就是直接崩潰，這些都是AV界的日常了，但要講瞎沒有事情比下面兩件事更瞎：

首先就是野野原薺事件，有一天，這位喜愛漫畫的女優才剛到攝影棚就和導演說自己肚子痛拍不下去，雖然攝影棚租了不用還是要付錢，但導演還是很溫柔地宣布就停工請野野原回家休息。結果野野原不知道是哪根筋不對竟然直接跑去玩還打卡，結果事情不意外地曝光，片商立刻向事務所求償，事務所則要野野原薺自己處理⋯⋯

然後雙方就開戰了，後來野野原薺就離開了經紀公司，從此被貼上了「難搞」的標籤。但還有個比她更扯的女優，這人和野野原一樣是SOD集團出道的，當初大家講好她的人設是個性經驗只有一個人的清純妹子，結果大小姐她在訪問的時候是怎麼和媒體說的你知道嗎？

清純的女優很可能只是人設。 圖╱翻攝自eroerogazo

「嘿嘿，其實我千人騎萬人斬，很厲害的！」

這讓記者個個臉上三條線不知道該如何是好，而這位女優後來可能太不滿自己清純的人設，所以乾脆偷接工作大幹特幹，當然最後也被掃地出門⋯⋯

這什麼鬼啊！

所以有時候我蠻同情經紀人的，他們根本是面對一群問題兒，所以不要因為自己看好的女優變成一閃即逝的流星就覺得是片商或事務所浪費人材，有些時候問題就出在女優身上〜