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大馬網紅有顏有身材！曾選上「旗袍小姐」IG打卡超級美
馬來西亞網紅「Fedora粉朵拉」（IG：fedora_ng）以超高顏值及曲線身材而成功吸引大批網民注意，而且IG經常上傳美美的照片，令粉絲們都開始起哄。
原來Fedora在2016年時已經選上馬來西亞旗袍小姐，難怪她出現在任何地方都一樣矚目！
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文章授權轉載自《香港01》
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