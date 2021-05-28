大馬網紅有顏有身材！曾選上「旗袍小姐」IG打卡超級美

日本帝王級男公關羅蘭作風狂放不羈，曾經有過「我，和我以外的」等名言。近年他經營youtube頻道，時上傳影片分享生活點滴。最近他就在影片中，疑似公開了他與女朋友交往的片段。

2021-05-20 16:43