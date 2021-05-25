翻相簿見媽媽性感沙龍照 網友驚豔直呼：超辣！想當妳爸

一名網友翻相簿時意外找到一張照片，照片中的女子頂著微捲的及肩黑長髮、身著白色細肩小可愛，對著鏡頭嫣然一笑，細看發現竟然是媽媽年輕時的照片，讓她激動地抱著大本相冊衝向媽媽，驚訝表示：「沒想過我媽以前那麼漂亮！」不少網友看了直呼原PO媽媽「超辣」，甚至還有人玩笑稱「想當妳爸」。

網友在Dcard分享，自己近日翻幼時相冊時意外發現一本不曾看過的相簿，打開後發現原來是一系列媽媽的沙龍照。只見照片中的媽媽化著淡妝、小露性感，不禁讓她興奮的衝去找媽媽求證，媽媽則冷靜的表示：「喔寫真照啊！妳要拍的話疫情結束幫妳出錢，妳也去拍。」不少人見了原PO媽媽的照片時則大讚「妳媽也太正了吧」！

網友們誇讚媽媽們那個年代真的都是美女「比現在的塑膠臉網美好看很多很多」，表示媽媽們年輕的時候真的都超美，清純的年代讓人好生羨慕，也有人分享媽媽年輕時的「輝煌史」，笑稱：「我媽媽以前也很好看！她還說她從國小就很多人送她禮物，雖然我是半信半疑啦！雖然我是半信半疑啦！」

不少人提到，在那個沒有濾鏡、沒有修圖軟體的年代，不少媽媽真的都是美人胚子，好奇「到底是因為妝容還是整形不發達的原因」。甚至有網友揶揄自己怎麼沒有遺傳到媽媽，並感嘆媽媽們為了家庭、孩子們的犧牲真的很大。