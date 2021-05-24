日40歲童顏母與19歲女兒撞臉 無P原圖震驚網友：猜不出誰是媽媽

日本女性自小注重皮膚保養和穿著打扮，因此街上經常能看見凍齡美魔女，即使步入中年依然維持青春容貌，完全看不出歲月痕跡。最近，一位40歲日本主婦與其19歲女兒的合照突然引起網友們熱烈討論，原來這位媽媽的樣貌和皮膚保養得太好，看上去就像青春無敵的少女，光靠肉眼根本分不清誰是母親、誰是女兒，網友起底這位超級童顏媽咪，發現她竟然「很有料」！

人到中年，臉上便會出現歲月的痕跡，皺紋、黑斑無所遁形。不過，凡事總有例外，日本一位40歲主婦跟19歲女兒的合照最近受到香港和台灣網民熱烈討論，兩人都是美人胚子，皮膚雪白柔嫩、鵝蛋形小臉配上大眼睛，與其說是母女，稱為美人兩姊妹更為恰當。

其實這位超童顏媽媽叫川端步，今年40歲，身高166cm，育有一名19歲的女兒。她其實是日本「第10屆國民美魔女大賽」的亞軍，這個比賽由日本美妝雜誌《美ST》主辦，目的是選出由內至外散發光芒與美麗氣質的中年女性，川端步參賽當年39歲，成為歷屆最年輕得獎者。有網友翻出比賽時大會拍下的照片，雖然沒有濾鏡和P圖，但依然讓人爭相留言：「還缺兒子嗎？」

不少人都會認為能夠維持美貌和青春的主婦一定是養尊處優的少奶奶，不用親自照顧女兒、做家務，還可以花大量金錢在保養品上。可是「凍齡媽媽」川端步卻剛剛相反，她在大學生時期意外懷孕，於是決定休學結婚，並誕下女兒與丈夫的家人同住。一直想完成學業的川端等到女兒上幼稚園的年紀，於26歲那年重返校園，不過就在她順利畢業打算就業的時候，卻迎來婚姻危機，最後與丈夫離婚，她拿到撫養權並離開夫家，變成「單親媽媽」獨力撫養女兒。

她在得獎後曾經接受訪問指，「我只是一個普通的上班族，作為單親媽媽與女兒過著平凡的生活，跟大家一樣過著為時間和金錢拚搏的日子。不過我很喜歡美食和時裝，為了能成為配得上漂亮衣服的女性，這可能是我拚命維持青春和身材的動力。」勤力而美麗，絕對是各位女性的榜樣啊！

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文章授權轉載自《香港01》