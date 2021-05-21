【一劍浣春秋】只要良家女不要風塵女！AV女優要這麼找⋯

女優那麼多，你喜歡哪一種？

是年輕的還是成熟的？是骨感的還是肉感的？是害羞的還是狂野的？日本AV界很專業，知道環肥燕瘦各有所好，所以你喜歡什麼樣的女人在那兒都找得到。不過您可能不知道，日本有些影迷很挑剔，有些女優不管臉蛋再漂亮身材再火辣他們都不愛，只因為這些女優不是「良家的」！

良家婦女下海的人數創新高。 圖╱翻攝自dmm

那是什麼意思呢？就是說因為這些女優來自「風俗界」、也就是特種營業的風塵女子所以那些影迷不愛；當然，這樣的要求有些苛刻，因為從以前到現在AV女優的最大宗來源一直都是各式各樣的風俗妹子，她們在拍片之前就已經有與男人交手的豐富經驗，比較容易說服轉職當AV女優，比起沒有賣肉經驗的女孩她們比較容易適應在淫光幕前的演出，也比較會抓男人的心，很容易成為偶像⋯⋯

最重要的是AV界剛成立時正是日本經濟最好的時候，工作好找又是終身雇用制，只要找個長期飯票日子就過得不會太差，一般女孩誰會想拍AV？所以這一行一開始做的SOP就是建好自特種營業徵才的管道；而很多女優也是一出道就被影迷挖出之前在哪一間應召站上班，如果還在役的話影迷還會相揪去消費呢〜

風俗界一直是女優最重要的來源。 圖╱翻攝自amazon

但問題是，要如何去判斷女優是不是來自風俗界的風塵女子？

有兩個特徵可以判斷，首先，看到一個新人出道，你可以先看女優下半身的陰毛ー要這麼做是因為日本的風塵女子為了美觀及衛生通常會修剪或剃光陰毛，所以看到剃光光的、雷射除草一根都沒有的或是修得很短很短的幾乎都有風俗妹的嫌疑，除非女優之前曾經拍過寫真，因為要穿高叉泳裝為求美觀所以她們大多會把下半身的毛剃光，但拍寫真的資歷一定查得到，查不到的就⋯⋯

還有，就是看女優的膝蓋，因為日本的風俗界習慣要妹子「跪著吹」，膝蓋長久被壓迫會有痕跡，日本鄉民稱呼那是「風俗膝」：這個比陰毛長短更好判斷，只要鏡頭特寫就看得出來，對很多影迷來說，只要有這個膝蓋那什麼「性經驗只一人」、「上一次性經驗是一年半前」的設定就可以丟進垃圾桶了，人家入行前搞不好一天上床的的人數就超過很多人一輩子的總和。

女優的膝蓋藏著出身的密碼。 圖╱翻攝自graphis

所以不想看到「專業的」風俗女演出，想看良家婦女拍AV的，如果看不懂日本鄉民在網路上的爆料就可以從這兩點著手。當然，也許有些朋友會覺得奇怪，為什麼有些日本影迷對風俗妹如此反感？非要看良家婦女演出的不可？其實這就和影迷有些人是胸奴族只愛大奶，有些人只喜歡看特攝片欣賞女優變神力女超人的花拳繡腿，就是青菜蘿蔔各有所好，有些人對雞味過敏不喜歡那就算了，更何況現在肺炎疫情壓不下來，很多以前可以在超商可以在麵包店打工的女孩找不到工作，心一橫就去拍AV，之前沒有風俗經驗的女孩比率創下史上新高，要找一定找得到，也難怪有人要把風俗妹過濾掉了。