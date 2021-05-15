【一劍浣春秋】網路太可怕！女優身分洩露成自然

近來最夯的新人是誰？自然是SOD集團剛推出的「MINAMO」啦！

因為她被稱做「百年才有一個的超大型新人」，為什麼她可以這麼狂？原來以前叫「太陽滴」的她以前是個寫真女星，在拍雜誌封面時就被稱做是「百年才有一個的新星」－－所以不是SOD太狂，而是這位女優拍寫真時就被視為大物，只是人生海海時機歹歹，沒搞出什麼名堂的她改了名字加入了暗黑界，成了SOD集團的王牌〜

因為MINAMO來頭不小，所以SOD想要做大，在推出作品的同時還在自己的YouTube頻道舉辦線上記者會，結果留言區可精彩了，好事的網民把她的本名、成長過程就讀的學校、甚至連好朋友是誰的各種個資全部曝光，用他們提供的資料就可以找到MINAMO過去的照片，連她的好友都不能倖免。

才剛出道MINAMO的個資就被洩露了。 圖／翻攝自sod

於是就有人擔心了，MINAMO該不會這樣就被擊沉了吧？會不會明天就看到她自毀twitter及IG，然後被氣炸了的父母拎回老家再也不准她拋頭露面？

目前來看是還好，在SOD關了頻道的留言功能後算是暫時解除了危機，MINAMO還是歌照跳舞照跳，但這件事也暴露了AV女優的最大危機－－網路的便利讓她們很難避免身分曝光，在過去，AV事務所都會保證女優的真實身分不會給業界以外的人知道，但現在，女優去應徵的時候經紀人都會告訴她們要做好身分曝光的心理準備，運氣不好的話可能作品預告一上就會被發現拍片了……

隨便舉個例子，之前有位在大學唸書的女孩因為想在畢業前為自己先存第一桶金，所以拍了兩支作品並且舉辦攝影會，因為人長得實在漂亮所以成為許多影迷詢問的對象，但實際上當片子發出來後她周遭的同學馬上就知道她去做了AV女優⋯

身分曝光後被同學威脅的湊莉久。 圖／翻攝自graphis

怎麼知道的？連片子都不用看，從AV作品的銷售排行榜找試看影片就行了；然後這位平時沈默寡言的女優人緣馬上就變好了，周遭多了很多男生晃來晃去，雖然大家沒有明說，但她可是很清楚只要她想要，這些人可是會兩肋插刀脫掉褲子獻出寶貝的；同樣的事情也發生在已經退役的「湊莉久」身上，這位前AV界的發片王加銷售冠軍片子滿天下活動一直辦，想不認識她也很難，但知道她當AV女優的同學也很壞，趁著兩人獨處的機會，她是被一個不是很熟的同學威脅：「跟我來個人與人的連結、不然我就告訴大家你在做AV女優！」

湊莉久冷笑地走開了，但其他人呢？會不會有人因此屈服只能陪睡？

椎名空的畢業紀念冊現在還找得到。 圖／翻攝自camp-fire

很難說對吧？因為很多女優真的莫名其妙就被曝光真實身分，像最強美少年「椎名空」就是被完全不熟的國中同學拿出畢業紀念冊曝光身分，還好她一笑置之還反唇相譏說，曝光自己身分的那人「國中時代就是個有名的膽小鬼」；另一位女優「白石南」更衰，身材完美如教科書的她原本是片商力捧的新一代戰爭機器，但片子才發了幾支就接到父母震怒的來電，原來是姊姊的同學看片發現了她的真實身分，揭破「在東京努力打工」的謊言，在姊姊決定大義滅親向上呈報，然後白石南的AV生涯就強制毀滅了⋯⋯

所以才會有這麼多女優為了拍AV而與父母關係破裂，不是她們不想藏，是現在拍AV很難藏得住，不切斷關係很難做下去。所以我常希望女優能過得幸福，不只因為她們讓我們「性福」，更重要的是在日本這個壓抑的社會要下定決心拍AV不容易、要頂著住周遭異樣的眼光更不容易，我也只能說謝謝然後洩洩了。