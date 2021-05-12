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韓「翻版潤娥」洗車片轟動 清涼衣着細心洗擦引網友熱議
DJ Miu（IG：2km2km）是韓國有名的DJ兼網紅，除了樣靚身材好之外，更因為與藝人潤娥相似而獲封為「翻版潤娥」。
平時作風性感的她最近就有新作，就是以火辣辣的打扮拍片洗車，過程中落地洗擦，短片惹來不少網友稱希望開車光顧她的洗車屋！
DJ Miu最近在其個人的YouTube頻道「미유탱Miu_Taeng」上載短片，一開始還在車上穿長袖線衣外套的她，鏡頭一轉就已經變成白色吊帶露臍小背心，下身亦只穿牛仔熱褲，打扮一看就已經令人感到炎熱的夏天已經真正到臨。
Dj Miu洗車時絕不馬虎，動作都十分俐落，踩高蹲低不怕骯髒，儼如專業洗車人員賣力地洗擦，只為將車洗得乾乾淨淨。不過，DJ Miu的打扮實在十分性感，短片不時都會觀眾將專注力從其洗車技術轉移到DJ Miu身上，想專心學洗車的話就需要有相當定力了！
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文章授權轉載自《香港01》
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